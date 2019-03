Finanztrends Video zu



Hamburg (ots) - Nadja Tiller feiert am 16. März ihren 90.Geburtstag. Für die Kinderhilfsorganisation Plan International einwillkommener Anlass, der beliebten Schauspielerin für ihre engagierteund langjährige Unterstützung als Patin zu danken:"Wir gratulieren Nadja Tiller sehr herzlich zu ihrem 90.Geburtstag", sagt Maike Röttger, Geschäftsführerin von PlanInternational Deutschland. "Seit fast einem Vierteljahrhundertunterstützt sie als Patin die Arbeit von Plan International mit vielpersönlichem Engagement. Der Erfolg von Plan in Deutschland ist auchihr Erfolg. Durch ihre Unterstützung haben viele Mädchen und Jungenauf dieser Welt die Chance auf ein besseres Leben."Vor mehr als 24 Jahren übernahm Nadja Tiller gemeinsam mit WalterGiller, ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann, die erstePlan-Patenschaft für ein Kind in Peru. Das Mädchen ist mittlerweileerwachsen. Weitere Patenschaften für Kinder in Bangladesch, Kamerunund den Philippinen folgten. Sheila-Mae, ihr jetziges Patenkind, ist16 Jahre alt und lebt in den Philippinen.Die beliebte Filmschauspielerin nutzt ihren runden Geburtstag, umim Familien- und Bekanntenkreis um Spenden für Plan International zubitten: "Ich hätte nie gedacht, so alt zu werden, und freue mich,noch immer dabei zu sein. Dafür bin ich sehr dankbar. Zu meinemGeburtstag möchte ich keine Geschenke, ich habe doch alles. Liebersoll stattdessen an Plan International und den Mädchenfonds gespendetwerden."Mit dem von Nadja Tiller unterstützten Mädchenfonds finanziertPlan International weltweit Hilfsprojekte für Mädchen und jungeFrauen, fördert deren Zugang zu Bildung, Gesundheit undgesellschaftlicher Mitsprache und verbessert so nachhaltig ihreLebenssituation."Plan International macht hervorragende und vorbildliche Arbeit."ergänzt Nadja Tiller. "Mir gefällt, dass die verschiedenenProjektbereiche, wie Bildung und Gesundheit, so gut ineinandergreifenund auf Nachhaltigkeit angelegt sind. Auch finde ich gut, dass mandie Entwicklung seines Patenkindes verfolgen kann."Pressekontakt:Weitere Informationen:- Sabine Marxen, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 61140-278- Barbara Wessel, Pressereferentin, Tel. 040 61140-204, presse@planOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell