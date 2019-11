90 % der Haushalte haben Flachbildfernseher

Wiesbaden (ots) - Flachbildfernseher gehören inzwischen zur Grundausstattung derprivaten Haushalte in Deutschland: 90 % der privaten Haushalte besaßen Anfang2019 mindestens eines dieser TV-Geräte. 2014 lag der Anteil noch bei 76 %. SeitBeginn der Erfassung im Jahr 2006 (5 %) ist er somit stetig angestiegen. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) zum Welttag des Fernsehens am 21. November2019 weiter mitteilt, besitzen Haushalte immer häufiger mehr als einenFlachbildfernseher: Während 35 % der Haushalte Anfang 2014 mit mehr als einemFlachbild-TV ausgestattet waren, lag der Anteil Anfang 2019 bei 45 %.Insgesamt stand mit einem Anteil von 96 % in fast jedem Privathaushaltmindestens ein Fernsehapparat - sei es ein Röhren- oder Flachbildgerät.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sindim Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Auskunftsdienst Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen,Telefon: +49 (0) 611 / 75 88 80www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell