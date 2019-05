90. Deutsches Spring-Derby live im ZDF / Übertragung aus Hamburg-Klein Flottbek (FOTO)

Mainz (ots) -Reiten, Rudern, Kanu stehen am Sonntag, 2. Juni 2019, ab 15.30 Uhrlive und in Zusammenfassungen auf dem Programm von "ZDF SPORTextra".Die internationale Reit-Elite versammelt sich beim DeutschenSpring-Derby in Hamburg, die Ruderer tragen ihreEuropameisterschaften im schweizerischen Luzern aus und dieTop-Athleten des Kanusports kommen beim Sprint-Weltcup in Duisburgzusammen.ZDF-Reporter Yorck Polus meldet sich ab 15.30 Uhr von derrenommierten Regatta-Strecke auf dem Rotsee in Luzern und präsentiertin einer Zusammenfassung die EM-Finalläufe der verschiedenenBootsklassen. Ab zirka 15.50 Uhr übernimmt Norbert Galeske undkommentiert zusammenfassend die entscheidenden Rennen derKanu-Sprinter beim Weltcup in Duisburg. Direkt im Anschluss überträgtdas ZDF bis 17.00 Uhr das Deutsche Spring-Derby live ausHamburg-Klein Flottbek. Sollte die Entscheidung im Rahmen dieserSendezeit noch nicht gefallen sein, übernimmt die "ZDFSPORTreportage" ab 17.10 Uhr die weitere Übertragung eines möglichenStechens. Live-Reporter im Derby-Park ist Gert Herrmann, für dieModeration steht Kristin Otto bereit.Das traditionsreiche Turnier in Hamburg zählt zu denrenommiertesten und anspruchsvollsten Reitsportveranstaltungenweltweit und lockt alljährlich ein erlesenes Teilnehmerfeld in dieHansestadt. Für Pferd und Reiter stellt der mit 1230 Meternaußergewöhnlich lange und mit spektakulären Naturhindernissengespickte Parcours eine echte Herausforderung dar. Mut, Kondition undVertrauen sind da nicht nur bei "Pulvermanns Grab" oder demberühmt-berüchtigten "Großen Wall" gefragt.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sporthttps://zdfsport.dehttps://twitter.com/ZDFsportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell