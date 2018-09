90 % der Bevölkerung in Deutschland sind online

Wiesbaden (ots) - In Deutschland nutzen insgesamt 66,5 MillionenPersonen ab 10 Jahren das Internet. Wie das Statistische Bundesamtanhand aktueller Erhebungsergebnisse aus dem Jahr 2018 weitermitteilt, entspricht das einem Anteil von 90 %. Gegenüber 2017 (87 %)bedeutet das einen Zuwachs von drei Prozentpunkten.Rund 64 Millionen (87 %) Personen ab 10 Jahren waren in denletzten drei Monaten vor der Befragung, das heißt im 1. Quartal 2018online. Diese User wählten bevorzugt Handys/Smartphones (87 %), umonline zu gehen, gefolgt von Laptops (65 %), Desktop-PCs (62 %) undTablets (46 %). 16 % nutzten für den Internetzugang auch andereEndgeräte wie beispielsweise Media-Player, E-Book-Reader oder SmartWatches. 85 % der Personen, die das Internet im 1. Quartal 2018genutzt haben, waren auch mobil online, das heißt außerhalb ihresZuhauses oder Arbeitsplatzes.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte:Auskunftsdienst Einkommen, Konsum, Lebensbedingungen,Telefon: + 49 (0) 611 / 75 88 80,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell