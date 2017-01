90 + 20 Millionen Euro - Wer knackt das Eurojackpot-Sparschwein? / Ziehung am morgigen Freitag mit einem Doppeljackpot (FOTO)

Münster (ots) -Neues Jahr, neues Glück! Unter diesem Slogan steht am morgigenFreitag die erste Ziehung der Lotterie Eurojackpot im neuen Jahr2017. Und es stellt sich die Frage: Wer knackt das Sparschwein mitden 90 Millionen Euro in der Gewinnklasse 1?Wir haben gerechnet: In 1-Euro-Münzen würde der 90 MillionenEurojackpot ein Volumen von über 113.000 Litern ergeben. Das wärenumgerechnet 756 Badewannen gefüllt mit den Geldmünzen oder 227aneinander parkende Kombis. Selbst Gartenfreunde bräuchten schonetwas Platz für 11 Hütten zur Lagerung des Jackpots.Aber dies ist nur eine Beispielrechnung. Axel Weber, Sprecher vonEurojackpot, klärt auf: "Der Jackpot-Gewinner bekommt sein Geldnatürlich nicht in 1-Euro Münzen ausgezahlt! Folglich muss deshalbauch kein rosa Sparschwein von uns geschlachtet werden. Sein Geldbekommt der Gewinner in Form einer Bank-Überweisung."Mit Spannung warten wir auf die kommende Ziehung am morgigenFreitag, dem 6. Januar 2017. Neben den 90 Millionen Euro in derGewinnklasse 1 (Gewinnwahrscheinlichkeit 1:95 Mio.) warten weitere 20Millionen Euro in der Gewinnklasse 2 (Gewinnwahrscheinlichkeit 1:6Mio.) des Eurojackpots. Wir wünschen viel Glück beim Tippen!Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell