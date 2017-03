8 von 10 Deutschen wissen nicht, dass die meisten Fischarten in Europa überfischt sind

Berlin (ots/PRNewswire) -Die von YouGov für Oceana durchgeführte Umfrage offenbart dengroßen Mangel an öffentlichem Bewusstsein in Deutschland darüber, wieschlecht die europäischen Fischressourcen verwaltet werden. Einaktueller Bericht deckt auf, dass 64% der europäischen Fischbeständederzeit überfischt sind, aber die Umfrage ergab, dass 80% derDeutschen diese Zahl entweder unterschätzen (29%) oder es nichtwissen (51%)."Die Überfischung leert unsere Meere und diese Umfrage zeigt, dassdie Verbraucher überhaupt keine Ahnung haben, wie schlimm dieSituation ist. Wir werden einer enorm wichtigen, natürlichenRessource beraubt und müssen sicherstellen, dass die europäischenRegierungen die Überfischung ein für alle Mal stoppen," - LasseGustavsson, Geschäftsführender Direktor von Oceana in Europa.Die Überfischung, bzw. zu viel zu fischen, ist eine derHauptbedrohungen unserer Meere, da sie Jahr für Jahr die Menge derverfügbaren Fische im Wasser verringert und das marine Ökosystem unddamit die Existenzgrundlage der Fischer bedroht. Im Durchschnittwissen 84% der Befragten aus Italien, Großbritannien, Deutschland,Spanien und Dänemark das Ausmaß der Überfischung nicht, oderunterschätzen es."Wenn die Überfischung gestoppt wird und die Fischvorkommennachhaltig verwaltet werden, könnten die europäischen Fischereienihren Fang um nahezu 60%, bzw. 5 Millionen Tonnen, erhöhen," fügtGustavsson an.#StopOverfishingUm die Öffentlichkeit zum Kampf gegen die Überfischung zubefähigen, hat Oceana eine neue Kampagne geschaffen(#StopOverfishing), die es jedem auf einfache Weise ermöglicht, seineBesorgnis zum Ausdruck zu bringen.Über die UmfrageAlle Daten, soweit nicht anders angegeben, stammen von YouGov Plc.Die gesamte Stichprobengröße betrug 2.053 Erwachsene. Die Feldstudiewurde zwischen dem 3. - 7. Februar 2017 online durchgeführt. DieDaten wurden gewichtet und repräsentieren alle deutschen Erwachsenen(über 18 Jahre).Erfahre mehr über: #StopOverfishing(http://eu.oceana.org/en/our-work/stop-overfishing/overview)Facebook: http://www.facebook.com/oceana.europe Twitter:@OceanaEurope (https://twitter.com/OceanaEurope)Oceana ist die größte internationale Interessensorganisation, diesich ausschließlich auf den Schutz der Meere konzentriert. Oceana istdabei die Reichhaltigkeit und Artenvielfalt der Meerewiederherzustellen durch die Aufstellung wissenschaftlich basierterRichtlinien in Ländern, die ein Drittel des weltweiten Fischfangskontrollieren. Mit über 100 Erfolgen, die Überfischung, Zerstörungdes Lebensraums, Verschmutzung und Töten von bedrohten Arten, wieSchildkröten und Haien, stoppen, zeigen die Oceanas KampagnenErfolge. Renaturierte Meere bedeuten, dass sich jeden Tag und immereine Milliarde Menschen einer gesunden Meeresmahlzeit erfreuenkönnen. Zusammen können wir die Meere schützen und helfen die Welt zuernähren. Besuchen Sie uns auf: http://www.oceana.org und erfahrenSie mehr.Pressekontakt:+34 911 440 880 E-mail: mmadina@oceana.org Natividad Sánchez Tel.: +34911 440 880 E-mail: nsanchez@oceana.orgOriginal-Content von: Oceana, übermittelt durch news aktuell