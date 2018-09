Berlin (ots) - Die Kräfteverhältnisse des Arbeitsmarktes habensich aufgrund des demographischen Wandels und stetig steigenderErwerbstätigkeit in den letzten Jahren von einem Arbeitgebermarkt zueinem Bewerbermarkt entwickelt. Entsprechend stark ist die momentaneBewegung in den Bereichen Personalmarketing, Recruiting und EmployerBranding. Sowohl etablierte Unternehmen als auch Gründer undStart-Ups bieten eine Vielzahl neuer Lösungen und HR-Werkzeuge an, umdas Personalwesen für die Zukunft aufzustellen.Diese Entwicklungen wurden beim "8. ThementagPersonalvermittlung", der vom Verbandsbereich Personalvermittlung desBundesarbeitsgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP)veranstaltet wurde, unter dem Motto "Recruiting Tomorrow - CulturalFit" intensiv beleuchtet. Begrüßt wurden die mehr als 120 Gäste imHumboldt Carré in Berlin von Raymond Homo, dem Vorsitzenden desVerbandsbereichs Personalvermittlung, und der Journalistin Dr. KatrinPrüfig, die als Moderatorin durch die Veranstaltung führte."Gestalten wir die Arbeitswelt der Zukunft!", forderte RiaSchröder, die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen (Julis) e.V., inihrer einleitenden Keynote und plädierte insbesondere vor demHintergrund der Digitalisierung der Arbeitswelt mit ihrer disruptivenKraft für tiefgreifende Veränderungen des Arbeitsmarktes hin zur"Arbeit 4.0". Als Kernelemente führte Schröder dabei eine umfassendeReform des Arbeitszeitgesetzes ebenso an wie das Konzept deslebenslangen Lernens, bei dem Weiterbildungen auch imfortgeschrittenen Alter selbstverständlich sein müssen. Als Vorreiterfür die notwendige Flexibilisierung des Arbeitsmarktes nannteSchröder dabei die Personaldienstleister. Sie würden mit ihrenflexiblen Angeboten und einer projektorientierten Arbeit für einenbestimmten Zeitraum bereits jetzt das Arbeitsmodell anbieten, das vonkünftigen Generationen immer stärker nachgefragt werden wird.Nicolas Scheidtweiler, Strategieberater für Personalmarketing undGeschäftsführer der Consus Marketing GmbH, griff in seinem Vortragdas Thema des Problems der Arbeitgeberidentität auf und erläuterte,warum es hier immer wieder zu Missverständnissen kommt. Dabeidefinierte er die Identität als das Selbstbild der Marke, das ausSicht der internen Zielgruppen das Erscheinungsbild und den Charakterder Marke prägt und bestimmt. "Arbeitgeber schenken im EmployerBranding diesem Bereich oftmals zu wenig Beachtung, um erfolgreichmit Mitarbeitern und mit Bewerbern zu kommunizieren", betonteScheidtweiler. Dabei wäre es für eine erfolgreiche Positionierung alsguter Arbeitgeber unerlässlich, dass das Selbstbild und das Fremdbildbei der Markenidentität übereinstimmen.Mit der Frage, ob der Cultural Fit, also die kulturelleÜbereinstimmung von Werten und Normen zwischen Unternehmen undBewerbern, in Zeiten des "War of talents" ein Must-Have oder nur einModetrend ist, setzte sich Business Coach Nicole Truchseßauseinander. Sie machte deutlich, dass der Cultural Fit mittlerweileein Must-Have ist, an dem für Unternehmen kein Weg vorbeiführt, umsich gegenüber Bewerbern als attraktiver Arbeitgeber zupositionieren. Auf der Basis ihrer Erfahrungen aus der gelebtenPraxis zeigte Truchseß hierbei die Chancen der kulturellenÜbereinstimmung zwischen Bewerbern und Arbeitgebern auf, machte aberauch deren Grenzen deutlich.Im Anschluss an die viel beachtete Premiere des "RecruitingTalks", auf dem die verschiedensten HR-Innovationen umfassenddiskutiert wurden, fand der "Recruiting Campus" statt, bei demmehrere Start-up-Unternehmen ihr Geschäftsmodell im BereichRecruiting präsentieren konnten. Hier zeigten die Firmen und MarkenEmployer Branding now, hijob, JobNinja, meta HR und truffls auf,welche Tools bereits heute zur Verfügung stehen, um demArbeitskräftemangel innovativ entgegenzutreten."Der rasante Wandel des Arbeitsmarktes schreitet unaufhaltsamvoran. Daher freuen wir uns, dass wir mit dem diesjährigen ThementagPersonalvermittlung unseren Mitgliedern und Gästen wichtige neueAnreize und Impulse geben konnten, um die vielfältigenHerausforderungen bei der Personalsuche künftig bestens meistern zukönnen", fasste Raymond Homo die Ergebnisse des Tages zusammen. Beimanschließenden Get-together kamen die Gäste mit den Referenten undden Start-up-Unternehmen ins Gespräch und nutzen diese Möglichkeitzum intensiven Netzwerken und zum fachlichen Gedankenaustausch.Der Verbandsbereich Personalvermittlung (VBPV) desBundesarbeitgeberverbandes der Personaldienstleister (BAP) entstandaus der Integration des Bundesverbandes Personalvermittlung (BPV) inden BAP. Mit dem VBPV existiert ein Netzwerk zur Bündelung derInteressen der Branche unter dem Dach des BAP. Aktuelle Themen undTrends werden beim jährlichen "Thementag Personalvermittlung"vorgestellt.Über den BAP:Der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e. V. (BAP)ist die führende Interessenvertretung der Personaldienstleistungs-und Zeitarbeitsbranche in Deutschland. Im BAP sind ca. 2.000Mitglieder mit über 4.600 Personaldienstleistungsbetriebenorganisiert. Informationen zum Verband finden Sie unterwww.personaldienstleister.de.Pressekontakt:Tobias HintersatzReferent Abteilung PresseMarketing | ÖffentlichkeitsarbeitBundesarbeitgeberverband derPersonaldienstleister e.V. (BAP)Universitätsstr. 2-3a10117 BerlinTelefon: 030 206098 - 30Telefax: 030 206098 - 70E-Mail: presse@personaldienstleister.deInternet: www.personaldienstleister.deOriginal-Content von: Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister e.V. (BAP), übermittelt durch news aktuell