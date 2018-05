8 Prozent der weltweiten CO2-Emmissionen sind dem Tourismus zuzurechnen (FOTO)

Bonn (ots) -Kaum ein Land verursacht mehr CO2-Emissionen durchs Reisen alsDeutschland. Nach den USA und China liegt das kleine Deutschland andritter Stelle. Grund dafür: Wohlstand, Reisefreude und günstigeFlugreisen. Die Autoren der neuen Studie fürchten gar eine weitereZunahme der CO2-Emissionen durch den Tourismus. Das Projekt"Katzensprung - Kleine Wege. Große Erlebnisse" möchte diesem Trendmit spannenden Ideen für Reisen in die Nähe entgegenwirken."Wir würden gerne nachhaltig und klimaschonend Urlaub machen!" Dassagen die Deutschen, wenn sie offiziell nach ihren Reisevorlieben und-zielen befragt werden - zum Beispiel im Rahmen einer Studie imAuftrag des Bundesumweltministeriums. Nun belegt eine aktuelle Studieder Universität Sydney: Es gibt eine große Kluft zwischen Wunsch undWirklichkeit. Dass die Deutschen Reiseweltmeister sind und gerneferne Länder bereisen, ist bekannt. Dass sie dabei aber pro Kopf weitüberdurchschnittlich CO2-Emissionen erzeugen, wird nun zum ersten Malbelegt.Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit verkleinernDas Projekt "Katzensprung - Kleine Wege. Große Erlebnisse" istangetreten, die Kluft zwischen klimaschonendem Reisewunsch undtatsächlichem CO2-Aufkommen der deutschen Reisenden zu verringern.Dafür hat das Projektteam - bestehend aus dem Verband deutscherNaturparke und den Firmen COMPASS, fairkehr Verlag und tippingpointsAgentur - über einen Wettbewerb spannende Reisebeispiele inDeutschland gesucht, die aktuell für diverse Social Media-Kanäle, dieWebsite und das Katzensprung-Reisemagazin aufbereitet werden. "Esgibt beim Reisen ein über Jahrzehnte eingeübtes Verhalten, das vonder Reiseindustrie durch ganz viel Werbung immer wieder untermauertund von den Verbrauchern kaum hinterfragt wird", sagt Regine Gwinner,Chefredakteurin des neuen Reisemagazins Katzensprung. "Wir zeigen,dass besondere Reiseerlebnisse auch in der Nähe zu haben sind undnicht nur in Verbindung mit einer Flugreise."Das Magazin "Katzensprung", das im Sommer erstmals erscheinenwird, richtet sich in erster Linie an eine junge Zielgruppe, die inihrem Reiseverhalten noch nicht festgelegt und für gute und günstigeIdeen zu begeistern ist.Als Hinderungsgrund für die Buchung einer klimaschonenden Reisenennen die Befragten immer wieder, dass es zu wenig Angebote auf demMarkt gibt und die nur schwer zu finden seien. "Katzensprung" möchtedaher die vielen in Deutschland bereits existierenden Angebotebekannter machen und die deutschen Tourismusregionen motivieren, ihreAngebote stärker in den Fokus der Kommunikation zu stellen. WennUrlauber in ihrer Nähe umweltschonende Angebote finden, müssen sienicht weit reisen und entlasten das Klima.Grafiken zeigen sinnvolle AlternativenUm auf einen Blick den Zusammenhang zwischen Reiseverhalten undKlima darzustellen, hat das Katzensprung-Team mehrere Grafikenveröffentlicht. Sie zeigen, wie jede/r Einzelne mit seinerEntscheidung dazu beitragen kann, die Klimabilanz der Deutschen beimReisen zu verbessern - zum Beispiel mit der Wahl des Verkehrsmittels,der Unterkunft oder der Ernährung.Grafik: Bildunterschrift: Du hast es in der Hand! Jede einzelneReiseentscheidung hat Auswirkungen auf Umwelt und KlimaLink zur Studie bei "Nature Climate Change": http://ots.de/p9gOPEÜber KatzensprungDas Projekt "Katzensprung - Kleine Wege. Große Erlebnisse" wirdgefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleareSicherheit aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages imRahmen des Förderprogramms für innovative Klimaschutz-Einzelprojekteder Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) (Förderkennzeichen03KF0057A). Projektpartner sind COMPASS GmbH, Verband DeutscherNaturparke e.V., fairkehr GmbH und tippingpoints GmbH.Pressekontakt:Agentur fairkehrMareike SchiffelsWeiherstraße 3853111 Bonnpresse@katzensprung-deutschland.deTel: 0228 98585-14Fax: 0228 98585-50Original-Content von: Katzensprung, übermittelt durch news aktuell