8. Philipp Lahm Sommercamp: Philipp Lahm begeistert junge Leukämiepatienten (FOTO)

"Philipp! Philipp! Philipp!" Lautstarker Empfang von 80 Kindernund Jugendlichen im Philipp Lahm Sommercamp für jungeLeukämiepatienten für den Fußball-Weltmeister mit dem großen Herzen.Am Donnerstag hatte Philipp Lahm das Sommercamp besucht und sich mitden jungen Teilnehmern unterhalten. Dabei musste Philipp Lahm auchlustige Fragen beantwortet, zum Beispiel, ob er einen Sixpack hatoder warum er bei einem Elfmeter mal ausgerutscht ist.Im 8. Philipp Lahm Sommercamp, das vom 29. Juli bis 4. August 2018in Oberbayern stattfindet, finden Jungen und Mädchen von 9 bis 12Jahren, die die Leukämie überwunden haben, unter dem Motto "Entdeckedich und die Welt mit Philipp Lahm" spielerisch in der Gemeinschaftden Weg zurück ins Leben. Dabei durften sie auch ihren Bruder, ihreSchwester, Freund oder Freundin mit als Begleitung ins Camp nehmen.Das Camp steht auch in diesem Jahr wieder Kindern von verstorbenenGeschwistern offen.Philipp Lahm: "Ich freue mich sehr, dass wir dank des Engagementsder José Carreras Leukämie-Stiftung bereits zum achten Mal vielenjungen Leukämiepatienten nach ihrer anstrengenden und forderndenmedizinischen Behandlung eine schöne Woche im Sommercamp bereitenkonnten, um unter Gleichgesinnten abzuschalten und Spaß zu haben. Esist ein tolles Gefühl, Kinder so glücklich machen zu können."José Carreras: "Philipp ist seit vielen Jahren ein guter undverlässlicher Partner. Er setzt sich mit vielen Projekten authentischfür das Wohl von Kindern und Jugendlichen ein. Unseren kleinenPatienten schenkt er viel Mut und Zuversicht."Dr. Gabriele Kröner, Geschäftsführender Vorstand der José CarrerasLeukämie-Stiftung: "Für die José Carreras Leukämie-Stiftung ist dasein Herzensprojekt. Dank der großzügigen Spenden konnten wirmittlerweile 500 junge Leukämiepatienten mit jeweils einemBegleitkind in das Philipp Lahm Sommercamp einladen. Diese Woche istunglaublich intensiv für die Kinder. Sie schöpfen viel Kraft undneuen Lebensmut."Themenschwerpunkte beim 8. Philipp Lahm Sommercamp sind neben derPersönlichkeitsentwicklung auch abwechslungsreiche Bewegung undausgewogene Ernährung. Pädagogische Fachkräfte und speziellausgebildetes Personal gewährleisteten die kompetente Betreuung derKinder rund um die Uhr. Die Teilnahme ist dank der Spenden für dieJosé Carreras Leukämie-Stiftung für alle Kinder kostenfrei.Einen Videobeitrag über das 8. Philipp Lahm Sommercamp sehen Siehier: https://youtu.be/pbQjCqZPwW424. José Carreras Gala am 12. Dezember 2018Deutschlands emotionalste Benefiz-Gala findet wieder in Münchenstatt. Die 24. José Carreras Gala wird am 12. Dezember 2018 ab 20.15Uhr live bei SAT.1 Gold im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.Dabei werden wieder viele internationale und nationale Stars JoséCarreras unterstützen, Spenden für den Kampf gegen Leukämie zusammeln. Aktuelle Informationen unter www.josecarrerasgala.deJosé Carreras Leukämie-Stiftung1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über dieeigene Heilung gründete er 1995 den gemeinnützigen Deutsche JoséCarreras Leukämie- Stiftung e.V. und anschließend die zugehörigeStiftung. Seither wurden bereits über 200 Millionen Euro gesammeltund mehr als 1.200 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs-und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrerHeilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativenzum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. istTräger des DZI Spenden-Siegels, dem Gütesiegel im deutschenSpendenwesen.Weitere Informationen finden Sie unter: www.carreras-stiftung.deund www.josecarrerasgala.deOnline-Spenden: https://spenden.carreras-stiftung.deSpenden-Telefonhotline:(+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschenFestnetz: 0,06 EUR; Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42EUR, Aus dem Ausland können die Kosten abweichen)Spendenkonto:Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.Commerzbank AG MünchenIBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01BIC: DRESDEFF700