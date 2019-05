8 Millionen Mütter lebten 2017 mit minderjährigem Kind unter einem Dach

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2017 lebten in Deutschland rund 8Millionen Mütter mit mindestens einem minderjährigen Kind imgemeinsamen Haushalt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) zumMuttertag am 12. Mai nach Ergebnissen des Mikrozensus weitermitteilt, waren darunter etwa 5 Millionen Mütter mit mindestens einemKind unter 10 Jahren. Rund 740 000 Mütter lebten mit einem Kind imSäuglingsalter von unter 1 Jahr zusammen. Das heißt, diese Haushaltebestanden mindestens aus der Mutter und einem Kind. Dazu könnenweitere Personen kommen, etwa ein weiterer Elternteil undGeschwisterkinder.68 % der Mütter mit mindestens einem minderjährigen Kind imgemeinsamen Haushalt gingen 2017 einer Erwerbstätigkeit nach. Nichtenthalten sind in dieser Quote Mütter, die aufgrund von Mutterschutzoder Elternzeit vorübergehend beurlaubt waren. Die realisierteErwerbstätigenquote hat seit 2008 merklich zugenommen: Damals hattesie bei nur 63 % gelegen.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html zu finden.Weitere Auskünfte:Bevölkerungsstatistische Auswertungen und Analysen aus demMikrozensus, Telefon: +49 (0) 611 / 75 22 62, www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell