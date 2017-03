8 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland: Menschen mit Behinderungen müssen selbstbestimmt wohnen können (FOTO)

Berlin (ots) -Anlässlich des Jahrestags des Inkrafttretens derUN-Behindertenrechtskonvention in Deutschland am 26.März 2009 fordertdas Deutsche Institut für Menschenrechte, Menschen mit Behinderungenselbstbestimmtes Leben und Wohnen zu ermöglichen."Nach wie vor können Menschen mit Behinderungen von ihrem Recht,selbst über Wohnort und Wohnform zu bestimmen, nur unzureichendGebrauch machen", erklärt Valentin Aichele, Leiter derMonitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention des DeutschenInstituts für Menschenrechte. Es fehle bundesweit an bezahlbarem undbarrierefreiem Wohnraum. Vor allem in den Großstädten habe sich dieSituation in den letzten Jahren dramatisch zugespitzt. Zudem sei esbislang häufig nicht möglich, erforderliche Unterstützung auchaußerhalb von Einrichtungen zu erhalten. Dies betreffe insbesondereMenschen mit hohem Unterstützungsbedarf. "Staatliche Stellen und dieFreie Wohlfahrtspflege sollten gemeinsam daran arbeiten, stationäreWohneinrichtungen schrittweise und flächendeckend durch offene,flexible Wohnformen mit wohnortnahen Unterstützungsangeboten zuersetzen", so Aichele.Der Leiter der Monitoring-Stelle weist zudem darauf hin, dass deröffentliche Raum immer noch nicht inklusiv genug gestaltet ist. "Inden letzten Jahren sind zwar Fortschritte erzielt worden,beispielweise beim öffentlichen Nahverkehr, doch bis Menschen mitBehinderungen Sportanlagen, Kulturveranstaltungen,Einkaufsmöglichkeiten und andere Einrichtungen genauso nutzen könnenwie alle anderen, ist noch viel zu tun", so Aichele weiter.Laut dem aktuellen Teilhabebericht der Bundesregierung stieg dieZahl der Menschen mit Behinderungen, die in stationären Wohnformenleben, zwischen 2008 und 2014 um 16 Prozent. Zudem gibt es großeregionale Unterschiede: Nur in Berlin, Hamburg undNordrhein-Westfalen erhält bereits mehr als die Hälfte derLeistungsberechtigten ambulante Eingliederungshilfe.Nach Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention haben Menschenmit Behinderungen das Recht, gleichberechtigt mit anderen ihrenWohnort wählen zu können und sind nicht zu einer bestimmten Wohnformverpflichtet.Das Institut ist mit dem Monitoring der Umsetzung derUN-Behindertenrechtskonvention betraut worden und hat hierfür dieMonitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention eingerichtet. Es hatgemäß der UN-Konvention (Artikel 33 Abs. 2 UN-BRK) den Auftrag, dieRechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und dieUmsetzung der Konvention in Deutschland zu überwachen.Weitere Informationen:Factsheet "Selbstbestimmt wohnen. Zur Situation von Menschen mitBehinderungen" http://ots.de/CSKZOhttp://ots.de/SGMKYPressekontakt:Ute SonnenbergPressereferentinTel.: 030 259 359-453sonnenberg@institut-fuer-menschenrechte.dewww.institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut f?r Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell