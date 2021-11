8. Internationales Animationsfestival am Flughafen New Chitose vom 5. bis 8. November

Chitose, Japan (ots/PRNewswire) -Das Internationale Animationsfestival des Flughafens New Chitose fand vom 5. (Freitag) bis 8. (Montag) November 2021 am Flughafen New Chitose statt und war vier Tage lang online.Bild: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102801/202111082993/_prw_PI1fl_9ST483Ym.jpgNEW CHITOSE 2021 Signal Film Vollversion (Kamera-Modus): https://youtu.be/AZKOAu283N8In der Wettbewerbsvorführung, dem Hauptereignis des Festivals, wurden 92 Filme gezeigt, die aus über 2 200 Einsendungen ausgewählt wurden. Die Preisverleihung fand am 8. November in der Portom Hall im internationalen Terminalgebäude des Flughafens New Chitose statt.AuszeichnungenGroßer Preis für Kurzfilme: "Easter Eggs"Nicolas Keppens, BelgienJapan Grand Prix: "Replacements"Jonathan Hagard, JapanPreis für Nachwuchstalente: "The Fourth Wall"Mahboobeh Kalaee, IranGroßer Preis für Spielfilme: "The Bears' Famous Invasion of Sicily"Lorenzo Mattotti, Frankreich und ItalienBester Studentenfilm: "Butterfly Jam"Shih-Yen Huang, Frankreich und TaiwanBeste Musik Animation: "Czarodzielnica"Klaudia Ptasinska, PolenAlle preisgekrönten Arbeiten sind auf der offiziellen Website des Festivals zu finden (https://airport-anifes.jp/en).Eine neue Veranstaltung namens NEW CHITOSE AIRPORT PITCH 2021. Dort stellten neun japanische Animationsfilmemacher in kurzen Präsentationen ihre kommenden Projekte vor, wobei das Festivalbüro und einer der Kommentatoren die beiden folgenden Projekte lobten.NEW CHITOSE AIRPORT PITCH AWARD: "CHERRY AND VIRGIN"Projekt von Masanao KawajiriEmmanuel-Alain Raynal Award: "The Story of My First Love and the Rainbow Ferry That Was Sold"Projekt von Honami YanoDer Archivfilm von NEW CHITOSE AIRPORT PITCH 2021 wird bis zum 19. November auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Festivals zu sehen sein. Siehe die Details auf der offiziellen Website des Festivals.https://airport-anifes.jp/enPressekontakt:Yu KamagamiBüro des Internationalen Animationsfestivals am Flughafen New ChitoseTe.l: +81-11-206-1280E-Mail: info@airport-anifes.jpOriginal-Content von: New Chitose Airport International Animation Festival Executive Committee, übermittelt durch news aktuell