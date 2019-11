8. Hessischer bpa-Fachkongress in Bad Homburg - Einladung zum Mediengespräch

Wiesbaden (ots) - Pflege und Ärzte sichern gemeinsam die Versorgung. 8.Hessischer bpa-Fachkongress in Bad Homburg zeigt Chancen der zukunftssicherenVersorgung durch Vernetzung und Digitalisierung - Einladung zum MediengesprächWann: Freitag, 8. November 2019 ab 10 Uhr Wo: Kurhaus Bad Homburg, Louisenstraße58, 61348 Bad HomburgUm die Versorgung vor allem in ländlichen Regionen Hessens zu sichern, arbeitenPflegeunternehmen und Ärzte bereits jetzt eng zusammen. ZukunftsgerichteteNetzwerke und die Möglichkeiten der Digitalisierung bieten dabei in denkommenden Jahren noch weitere Möglichkeiten.Beim 8. Hessischen bpa-Fachkongress in Bad Homburg stehen konkrete Beispiele fürbereits funktionierende Netzwerke und die handfesten Pläne für eine kooperativegemeinsame Sicherstellung der Versorgung von morgen im Fokus. Vertreter derHessischen Ärzteschaft und der Kassen diskutieren dazu mit führendenPflegeakteuren auf dem Podium die bisherigen Erfahrungen sowie zukünftigeChancen der vernetzten Zusammenarbeit.Landessozialminister Kai Klose wird zuvor gemeinsam mit bpa-Präsident BerndMeurer den Fachkongress mit politischen Statements eröffnen.Wir bieten interessierten Vertreterinnen und Vertretern der Medien dieMöglichkeit, den 8. Hessischen bpa-Fachkongress Pflege am 8. November 2019 ab 10Uhr im Kurhaus Bad Homburg (Louisenstraße 58, 61348 Bad Homburg) zu besuchen unddort Ansprechpartner aus Politik, Wissenschaft und Pflegepraxis zu vieleninteressanten Themen zu finden. Den Veranstaltungsflyer mit dem Tagesablaufhaben wir beigefügt. Am Rande des Kongresstages sind jederzeit Gespräche mitReferenten, bpa-Vertretern und Praktikern aus der Pflege möglich. Gerne könnenSie uns entsprechende Themenwünsche auch vorab mitteilen.Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehrals 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 1.200 in Hessen) diegrößte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen inDeutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, derBehindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sindim bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund335.000 Arbeitsplätze und circa 25.000 Ausbildungsplätze (siehewww.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). DieInvestitionen in die pflegerische Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 MilliardenEuro.Pressekontakt:Für Rückfragen und weitere Informationen: Manfred Mauer, Leiter derbpa-Landesgeschäftsstelle Hessen, 0611/3410790 / Pressebetreuung vorOrt: Martin von Berswordt-Wallrabe, 0173/8941159Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell