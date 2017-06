8. G(irls)20-Gipfel in Deutschland - Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Mädchen und Frauen weltweit

München (ots) - Der 8. G(irls)20-Gipfel findet vom 16. bis zum 23.Juni 2017 in München statt. Dem G20-Modell nachempfunden, führtG(irls)20, eine unabhängige NGO aus Kanada, auf ihrem jährlichstattfindenden G(irls)20-Gipfel ein weibliches Delegationsmitgliedzwischen 18 und 23 Jahren aus jedem G20Land sowie je eine Vertreterinder Europäischen und Afrikanischen Union, Afghanistan, Pakistan undder MENA-Region zusammen. In dieser Zeit entwickeln die jungen FrauenAnsätze zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Mädchen und Frauenauf der ganzen Welt.Als besonderes Highlight findet am 21. Juni ein Tag mitverschiedenen Paneldiskussionen und hochkarätigen Sprechern statt.Die Moderation übernimmt Dr. Amrita Cheema, Moderatorin undJournalistin bei der Deutschen Welle. Es gibt eine begrenzte Anzahlvon Plätzen, für die man sich registrieren kann.Im Anschluss an das G(irls)20-Gipfeltreffen wird die Delegierteaus Deutschland, Marleen Och, das offizielle G(irls)20 Kommuniqué anProfessor Lars-Hendrik Röller, "Sherpa" von Bundeskanzlerin AngelaMerkel für die G7/G20-Gipfeltreffen und ihr wirtschaftspolitischerBerater, übergeben. Die G20-Staats- und Regierungschefs erhaltendamit eine Liste konkreter Empfehlungen, die sich der weiblichenErwerbsbeteiligung in Energie und Klimawandel, der Digitalisierungder Wirtschaft und Migrationsfragen widmen und deren Erhöhung zumZiel haben."2014 haben sich die G20Staats- und Regierungschefs dazuverpflichtet, die wirtschaftliche Beteiligung von Frauen zu stärken,indem sie die verbleibende Kluft zwischen Männern und Frauen bei derErwerbsbeteiligung um 25 Prozent bis 2025 verringern. Trotz dieserVerpflichtung deutet sehr wenig darauf hin, dass dieG20-Mitgliedstaaten auf dem Weg sind, die weiblicheErwerbsbeteiligung in die G20-Pläne zu integrieren", sagt FarahMohamed, CEO von G(irls)20. "Umso ermutigender ist es, dassBundeskanzlerin Angela Merkel beschlossen hat, die wirtschaftlicheBeteiligung von Frauen zu einem Kernthema ihrer G20-Präsidentschaft2017 zu machen."Offizielle G(irls)20-Gipfel Partner sind:Air Canada, Volkswagen Bain, D2L, Edelman, KPMG, Norton RoseFulbright, Le Meriden Munich, Sakto Corporation, DLDÜber G(irls)20: G(irls)20 ist eine gemeinnützige Organisation ausKanada und setzt sich seit 2010 dafür ein, dass die Gleichstellungder Geschlechter im Rahmen der Wachstumsziele auf der Agenda derG20-Staats und Regierungschefs steht. Dem G20-Modell nachempfunden,führt G(irls)20 für seinen jährlichen Gipfel ein weiblichesDelegationsmitglied aus jedem G20Land sowie je eine Vertreterin derEuropäischen und Afrikanischen Union, Afghanistans, Pakistans und derMENA-Region zusammen. Die jungen Frauen entwickeln Ansätze zurErhöhung der Erwerbsbeteiligung von Mädchen und Frauen auf der ganzenWelt. Diese Ansätze werden in Form eines Kommuniqués zusammengestelltund den G20Staats- und Regierungschefs zur Prüfung vorgelegt.Nach dem Gipfeltreffen kehren die Delegierten in ihr Heimatlandzurück und setzen ihre Ideen in die Tat um, indem sie ihre eigenenInitiativen entwerfen oder mit anderen Unternehmen im gemeinnützigen,akademischen oder privaten Sektor zusammenarbeiten. Beispiele fürDelegiertenaktivitäten finden Sie hier.Durch ein offenes weltweites Bewerbungsverfahren konnten sichjunge Frauen zwischen 18 und 23 Jahren aus den G20-Mitgliedsländern,der Europäischen und der Afrikanischen Union, Afghanistan, Pakistanund der MENA Region bewerben. Die Auswahl erfolgte auf der Grundlagevon Antworten der Bewerberin auf Fragen, die sich mitFührungskompetenz, persönlichen Erfolgen und analytischen Fähigkeitenbefassen, sowie der Fähigkeit, innovative Lösungen fürwirtschaftliche Herausforderungen sowohl in der Gemeinde derBewerberin als auch weltweit zu finden. Weitere Informationen unterwww.girls20.org.Pressekontakt Edelman: :Yvonne PlenkSenior Marketing ManagerTel.: +49 89 41301-840E-Mail: yvonne.plenk@edelmanergo.comKathy GareisJunior Marketing ManagerTel.: +49 89 41301813E-Mail: kathy.gareis@edelmanergo.comOriginal-Content von: G(irls)20, übermittelt durch news aktuell