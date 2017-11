8. GWQ-Symposium - 10 Jahre GWQ: Qualitätswettbewerb durch Digitalisierung - wenn Kassen Daten nutzen und investieren dürfen

Berlin (ots) - Wenn die Krankenkassen die Digitalisierung desGesundheitssystems zugunsten der Versicherten gestalten sollen,brauchen sie wirksame Investitionsanreize und vor allem dieMöglichkeit, die vorhandenen Daten für neue digitaleVersorgungsangebote zu nutzen. Diese von derGWQ-Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Gertrud Demmler formulierteForderung fand den Beifall der rund 180 Gäste des 8. BerlinerSymposiums der GWQ. Die Veranstaltung machte den Nachholbedarf beider Digitalisierung nochmals deutlich. Sie zeigte aber auch dieOffenheit für Digital Health bei Versicherten wie Akteuren und dassdie digitale Transformation so einen echten Qualitätswettbewerb derKrankenkassen anfeuern kann.Für die Bereitschaft und Fähigkeit der Kassen zum Wettbewerb stehtnicht zuletzt die zehnjährige Erfolgsgeschichte der GWQ ServicePlusAG. 2007 von 14 mittelständischen Betriebskrankenkassen gegründet,hat das Unternehmen seinen Aktionären und Kunden bis heuteEinsparungen von rund 2 Mrd. Euro gebracht, die neben den zahlreichenqualitativen Verbesserungen im Versorgungsgeschehen derVersichertengemeinschaft wieder zu Gute kamen. Mittlerweile zähltjede zweite Krankenkasse zu den GWQ-Kunden. Dieser Erfolg, soGWQ-Vorstand Dr. Johannes Thormählen in seinem Grußwort zu demSymposium in der Bertelsmann Repräsentanz, wurde trotz der starkeingeschränkten wettbewerblichen Möglichkeiten der GKV erzielt. DieChancen der Digitalisierung könnten GWQ und Kassen ebenfalls imInteresse der Patienten nutzen, und zwar umso besser, je mehrWettbewerb zugelassen wird.Diese Einschätzung bestätigte Dr. Demmler bei ihrem Rückblick aufGründung und erstes Jahrzehnt der GWQ. Sie bezeichnete die GWQ alsReaktion der Kassen auf die damalige Gesundheitspolitik, die stattauf Vielfalt auf immer weniger, größere Kassen gesetzt habe. Die GWQist für sie eine typische mittelständische Antwort auf dieseHerausforderung: Das Unternehmen bündelt die Marktmacht der kleinenund mittelgroßen Aktionärs- und Kundenkassen und stellt ihnenKompetenzen auf einem Niveau zur Verfügung, über die die einzelnenKassen in der Regel nicht verfügen. Dazu kommt, dass die GWQ mit derFlexibilität einer privatwirtschaftlichen Organisation denwichtigsten Auftrag der Kassen unterstützt, nämlich die Qualität undWirtschaftlichkeit der Versorgung zu verbessern.Dabei wäre mehr möglich, wenn es "mehr Wettbewerb in der GKV"gäbe, wie Prof. Achim Wambach erläuterte, der sich unter anderem alsVorsitzender der Monopolkommission der Bundesregierung mit diesemThema befasst. Auf dem notwendigen Weg der Kassen vom Zahler zumGestalter von Gesundheitsleistungen müssten aber verschiedene Hürdenausgeräumt werden. Dazu zählte er z. B. den RSA, der in RichtungVollmodell entwickelt werden sollte, also nicht nur einzelneKrankheiten einbezieht. Außerdem dürfe die Finanzierungsstruktur dieKassen nicht für Investitionen bestrafen, sondern müsse zusätzlicheAnreize setzen, auch wegen des enormen Rückstands bei derDigitalisierung. Das Gesundheitssystem bilde im Vergleich zu anderenWirtschaftsbereichen wie zu anderen Gesundheitssystemen dasSchlusslicht beim Digitalisierungsindex. Digitalisierung aber seiVoraussetzung für einen intensiven Wettbewerb über Selektivverträgeund Wahltarife - der noch verstärkt werden könnte, wenn die Gründungneuer Krankenkassen ermöglicht bzw. erleichtert würde.Die Frage, wie die "digitale Perspektive 2027" konkret aussieht,wurde in der abschließenden Podiumsrunde lebhaft diskutiert. Dr.Markus Müschenich als Start-up-Förderer und Vorstand desBundesverbandes Internetmedizin ist davon überzeugt, dass "Big Data"auf Dauer bessere Ergebnisse bringen wird, als jeder Arzt, dass diePatienten das nicht nur akzeptieren, sondern auch einfordern würden.Dagegen forderten Dr. Thomas Aßmann, Erfinder des von der GWQrealisierten TeleArzt-Konzepts, und Birgit Bauer, Patient Expert undSocial Media Expert, zwar den schnellen und konsequenten Einsatzdigitaler Instrumente; für beide steht aber außer Zweifel, dass diePatienten von morgen digitale Angebote und den persönlichenArztkontakt wünschen und brauchen.Einigkeit herrschte auf dem Podium wie unter den Gästen beiEinschätzung von Status und Chancen der Entwicklung, wie Umfragenunter den Anwesenden zeigten. Für rund 90 Prozent steht dieDigitalisierung in Deutschland noch am Anfang oder zeigt nur ersteLösungen; aber zugleich würden rund 80 Prozent bei entsprechendemNutzen auf Big Data setzen bzw. sehen darin schon heute sehr großeChancen. Allerdings, darauf verwies Bart de Witte, Director DigitalHealth DACH IBM Deutschland GmbH, könnten die allein mit deutschenDaten nicht genutzt werden. Der Markt sei zu klein, Internetkonzernekönnten heute weltweit ein Vielfaches an Daten generieren.Das ist laut de Witte jedoch kein Grund, diesen Konzernen denMarkt zu überlassen. Es sei jedoch notwendig, jetzt schnell undkonsequent zu handeln. Er sieht ein Zeitfenster von fünf bis siebenJahren, in dem eigene Alternativen auf den Markt gebracht werdenkönnen. Würden jährlich 10 Mrd. Euro in die digitale Transformationinvestiert, könnte man digitale Versorgungsangebote auf den Wegbringen.Die GWQ, so Dr. Thormählen in seinem Schlusswort, hat in ihrenersten zehn Jahren ein Fundament geschaffen, das auch für daskommende Jahrzehnt eine Erfolgsgeschichte verspricht, auch ohnegrünes Licht für digitale Innovationen auf breiter Basis.Wünschenswert insbesondere im Interesse einerversichertenfreundlichen Entwicklung sei es trotzdem, dass GWQ undKassen mehr Gestaltungsspielraum erhielten. Sie bräuchten mehrMöglichkeiten für Investitionen, um die digitale Transformation imInteresse - und gemäß den Erwartungen - der gesetzlichKrankenversicherten voranzutreiben.Die GWQ ServicePlus AG ist ein von Betriebskrankenkassengegründetes Dienstleistungsunternehmen. Sie versteht sich alsGemeinschaft mittelständischer Krankenkassen, für die sie innovativeLösungen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Qualität derVersorgung entwickelt. Die Verträge und Dienstleistungen der GWQkönnen von allen Krankenkassen als Aktionärs- oder Kundenkasse inAnspruch genommen werden.Pressekontakt:Bettina Middendorf-Piniek,Hauptbereichsleiterin Administration & ServiceTelefon: 02 11 75 84 98 23E-Mail: bettina.middendorf-piniek@gwq-serviceplus.deGWQ ServicePlus AGTersteegenstraße 2840474 Düsseldorfwww.gwq-serviceplus.deOriginal-Content von: GWQ ServicePlus AG, übermittelt durch news aktuell