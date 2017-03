8. Festliche Operngala für die Deutsche AIDS-Stiftung erzielt Reinerlös von mehr als 175.000 Euro

Bonn / Düsseldorf (ots) - Als künstlerisches Ereignis und großenBenefiz-Erfolg feierten rund 1.300 Besucher die 8. FestlicheOperngala für die Deutsche AIDS-Stiftung am Samstag, 18. März, imausverkauften Düsseldorfer Opernhaus: Durch Eintrittsgelder, Spendenund den Erlös einer Stillen Auktion, die erstmals während des Dinnersim Anschluss an das Konzert veranstaltet wurde, erzielte sie miteinem Reinerlös von mehr als 175.000 Euro ihr bisher bestes Ergebnis.Die 9. Festliche Operngala für die Deutsche AIDS-Stiftung findet amSamstag, 3. März 2018, im Opernhaus Düsseldorf statt. Der Vorverkaufbeginnt am 5. April 2017."Im Namen der Menschen, denen dieses Geld zu Gute kommt, dankenwir von Herzen: den Besucherinnen und Besuchern, dem SchirmherrnOberbürgermeister Thomas Geisel, dem Generalintendanten Prof.Christoph Meyer und der Deutschen Oper am Rhein, allen Künstlerinnenund Künstlern, die für die gute Sache ohne Gage aufge¬treten sind,dem Kuratorium unter Vorsitz von Mark Frese sowie allen Sponsoren,Förderern, Partnern und Unterstützern", so Prof. Dr. med. ElisabethPott, Vorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung. Der Erlös derGala fließt in die Hilfen der Deutschen AIDS-Stiftung in Düsseldorfund Nordrhein-Westfalen. Damit kann Menschen mit HIV/AIDS inNotsituationen individuell und durch die Förderung von Beratungs- undBegeg¬nungs¬angeboten geholfen werden. Außerdem kann die DeutscheAIDS-Stiftung das Pro¬gramm DREAM in Mosam¬bik weiterhinunterstützen. Dort wird unter anderem die Übertragung des HI-Virusvon der Mutter auf das Kind durch medizinische Versorgung undintensive Betreuung in nahezu allen Fällen verhindert.Den hochkarätigen Benefiz-Abend gestalteten zehn internationalerfolgreiche Solisten zusammen mit den Düssel¬dorfer Symphonikernunter der Leitung des renommierten französischen GastdirigentenPhilippe Auguin. Die kanadische Sopranistin Jane Archibald und die imEnsemble der Deutschen Oper am Rhein beheimatete Mezzo¬sopranistinMaria Kataeva, der marokkanische Tenor Abdellah Lasri, die KanadierinMichèle Losier, die aus Moldawien stammende Sopranistin ValentinaNafornita, der russische Bariton Boris Pinkhasovich, die Tenorstimmenvon Martin Piskorski und Joel Prieto, der Bass von Giacomo Prestiaund die warmen Spitzentöne der südafrikanischen Sopranistin GoldaSchultz begeisterten das Publikum ebenso wie das von Dr. Alard vonRohr konzipierte und von Holger Wemhoff präsentierte Programm mitArien aus berühmten italienischen, deutschen und französischen Opern,bekannten Operetten-Schlagern und Musical-Songs. Mit StandingOvations und einem Schlusslied aus der "Fledermaus" klang derglanzvolle Opernabend aus."Wir unterstützen durch diese Gala mit großer Überzeugung dieArbeit der Deutschen AIDS-Stiftung und es freut uns sehr, dass wirauch in diesem Jahr dank des großen Engagements des Publikums undaller Beteiligten ein solch tolles Ergebnis erzielen konnten", soProf. Christoph Meyer, Generalintendant der Deutschen Oper am Rhein.Erstmals wurde für die VIP-Gäste während des Gala-Dinners eineStille Auktion durchgeführt, um weitere Erlöse für den guten Zweck zuerzielen: Ersteigert wurde zum Beispiel eine Führung durch dieBackstube von Chocolatier Heinz-Richard Heinemann, der mit den Gästeneine eigene Praline kreieren wird. Ein von der Düsseldorfer GalerieGeuer & Geuer Art gestiftetes Werk von Julian Schnabel wurdeebenfalls ersteigert. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft undDüsseldorfer Gesellschaft feierten beim Gala-Dinner bis in den frühenMorgen im Düsseldorfer Opernhaus.Das Kuratorium der Festlichen Operngala in Düsseldorf engagiertsich unter dem Vorsitz von Mark Frese (METRO Group) für die guteSache. Zu den Mitgliedern, die als Multiplikatoren für die AIDS-Galawirken und Spenden einwerben, zählen Prof. Tony Cragg, Carsten Fritz(Steigenberger Parkhotel Düsseldorf), Karin-Brigitte Göbel(Stadtsparkasse Düsseldorf), Heinz-Richard Heinemann(Konditormeister), Dr. Volker Leienbach (Verband der privatenKrankenversicherung e.V.), Ferdinand Oetker (FO Holding GmbH), JuliaPiras (Bucherer 1888, Düsseldorf), Prof. Dr. med. Elisabeth Pott undDr. jur. Hans-Michael Pott, Richard Alexander Schmitz (Ralf SchmitzGmbH & Co. KGaA), Dr. Jürgen Schröder (McKinsey & Company) und LarsThiele (Galeria Kaufhof Düsseldorf Königsallee).Ermöglicht wird die Veranstaltung auch durch Unterstützung derMETRO GROUP, der GALERIA Kaufhof GmbH, der Stadtsparkasse Düsseldorf,der PKV - Verband der privaten Krankenversicherung, BuchererDeutschland, der Rheinischen Post als Medienpartner und KPMG. __Spendenkonto der Deutschen AIDS-Stiftung: IBAN: DE85 3705 01980008 0040 04Pressekontakt:Pressestelle der Deutschen AIDS-StiftungDr. Volker Mertens (Pressesprecher)Sebastian Zimer (Pressereferent)Telefon: 0228 60469-31 und -33Fax: 0228 60469-99E-Mail: presse@aids-stiftung.deMünsterstraße 1853111 Bonnwww.aids-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche AIDS-Stiftung, übermittelt durch news aktuell