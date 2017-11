8 Deals von Warren Buffett, bei denen er besonders dick abgesahnt hat

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Warren Buffett gilt weithin als der beste Investor aller Zeiten – und das aus gutem Grund. Seitdem er die Kontrolle über Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) übernommen hat, hat das Unternehmen jährliche Renditen von fast zweifach über dem S&P 500 erwirtschaftet, hauptsächlich aufgrund der Fähigkeit von Buffett, große Investitionsvorhaben abzuschließen.

Vor diesem Hintergrund sind hier acht Beispiele für Investitionen, Akquisitionen und andere Deals, die Warren Buffett in den vergangenen Jahren besonders erfolgreich eingetütet hat.

1 Eine Wette auf Gehirne, die sich ausgezahlt hat

Nach der Finanzkrise beschloss Buffett, 5 Milliarden Dollar in den Investmentbank-Riesen Goldman Sachs (WKN:920332) zu investieren, ein Schritt, den Buffett als „Wette auf Köpfe“ bezeichnete.

Buffett erhielt 5 Milliarden Dollar an Goldman Sachs Vorzugsaktien sowie Optionsscheine zum Kauf von 43,5 Millionen Aktien der Bank für 115 Dollar vor Oktober 2013. Goldman kaufte letztlich die Vorzugsaktien für 5,64 Milliarden Dollar zurück und das Empfangen über 13 Million Anteilen von Goldman, im Wesentlichen für freies — der Wert der Differenz zwischen dem damaligen – aktuellen Preis der Aktie und Ausübungspreis von Buffetts Warrants.

2 Wie Berkshire zum größten Aktionär der Bank of America wurde

Buffetts wohl klügster Deal jüngerer Vergangenheit war wohl seine Investition in die Bank of America (WKN:858388), gleich nach der Krise.

Im Jahr 2011 beschloss Buffett, Vorzugsaktien der Bank of America im Wert von 5 Milliarden Dollar mit einer 6 %-Dividende zu kaufen, allerdings noch mit einem kleinen Bonus. Denn Buffett verhandelte auch das Recht, 700 Millionen Aktien der Bank zu jeder Zeit vor September 2021 für nur 7,14 Dollar pro Aktie zu kaufen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Optionsscheine technisch wertlos – die Bankaktien wurden für weniger als diesen Betrag gehandelt.

Dann aber: Jahresmitte 2017, und der Aktienkurs der Bank hatte sich mehr als verdreifacht. Nicht nur das, sondern auch die Dividende der Bank of America lag über dem, was Buffett von der Aktie bekam. Buffett nutzte seine Warrants, um seine Vorzugsaktien gegen 700 Millionen Aktien zu tauschen und wurde damit zum größten Aktionär der Bank of America. Die Investition hat in den letzten sechs Jahren zu einem Gewinn von mehr als 14,2 Milliarden Dollar geführt.

3 Hat das Orakel von Omaha die Immo-Krise vorausgesehen?

Wer sich als Investor noch nicht ganz so lange mit Buffett beschäftigt, ist oft überrascht, dass die von der Regierung unterstützte Hypothekenagentur Freddie Mac (WKN:876872) einst eine wichtige Buffett-Aktie war.

Buffett kaufte 1988 Freddie Mac für 4 Dollar pro Aktie und genoss eine Gesamtrendite von mehr als 1.500 %, während die Aktie im Laufe des nächsten Jahrzehnts auf 70 Dollar kletterte. Buffett verkaufte jedoch bis zum Jahr 2000 nahezu alle Berkshire-Anteile an Freddie Mac, nachdem er bemerkt hatte, dass das Unternehmen unnötige Risiken eingeht, um weiterhin zweistellige Gewinnzuwächse zu erzielen. Heute dümpelt Freddie Mac bei ungefähr 3 Dollar – unter dem Betrag, den Buffett damals für die Aktie gezahlt hat.

4 Buffetts Wette auf die Bahn hat sich gelohnt

Als Berkshire im Jahr 2009 Kauf Burlington Northern Santa Fe (BNSF) Railroad gekauft hat, war das der bis dato größte Kauf, den Berkshire jemals getätigt hat. Berkshire besaß bereits fast ein Viertel der Firma, und es zahlte 26,71 Milliarden Dollar für den Rest. Einschließlich der Verbindlichkeiten, kostete das alles Berkshire fast 36 Milliarden Dollar, und Buffett musste zugeben, dass es kein Billigangebot war. Jedoch ist es nicht leicht, ihm einen Fehler vorzuwerfen. Denn Schätzungen von Bloomberg zufolge ist der aktuelle Wert bei BNSF bei über 93 Milliarden Dollar.

5 Würdest Du gegen Buffett wetten?

Buffett geht überraschenderweise, dass einfache Low-Cost-Indexfonds die intelligenteste Investition sind, die man als Normalo tätigen kann. Buffett sagt, dass die meisten Leute nicht die Zeit oder das Wissen haben, um jede einzelne Aktie zu studieren, die den Markt schlagen könnte, und dass kostspielige Anlagevehikel wie spekulative Fonds verdammt sind, um gegen den Markt zu verlieren.

Buffett geht mit Beispiel voran und setzt 500.000 Dollar seines eigenen Geldes, dass ein S&P 500 Indexfonds einen Fonds schlagen würde, der von Hedgefonds-Manager Ted Seides ausgewählt wurde. Nach neun Jahren der 10-Jahres-Wette waren die Ergebnisse eindeutig – eine Gesamtrendite von 85,4 % für den S&P Indexfonds gegenüber 22 % für den Hedgefonds. Tatsächlich war die Leistung so einseitig, dass Seides die Wette früh absagte.

6 Wie Buffett einmal aus 25 Millionen Dollar 1,35 Milliarden Dollar machte

Obwohl es sich um einen relativ kleinen Teil der Berkshire-Geschäfte handelt, ist See’s Candies ein Geschäft, das sich für die Investoren von Buffett und Berkshire besonders gut entwickelt hat. Buffett zahlte 1972 25 Millionen Dollar für die familiengeführte Süßigkeitenfirma, seitdem hat sie Berkshire 1,35 Milliarde gebracht. Auch wenn Berkshire im Laufe der Jahre in das Unternehmen investiert hat, ist dies eine außerordentliche Anlagerendite.

7 Buffetts größter Aktiengewinn

Warren Buffetts größter Börseninvestmentgewinn aller Zeiten ist ein exzellentes Beispiel dafür, was er meint, wenn er sagt, dass er Aktien auf immer und ewig halten wolle. Buffett kaufte 1988 für Berkshire Hathaway Aktien von Coca-Cola (WKN:850663) und knapp 30 Jahre später stieg die Aktie um rund 1.350 % von Buffetts Kostenbasis. Und das ohne die Dividenden einberechnet, die Berkshire in den letzten drei Jahrzehnten erhalten hat. Coca-Cola zahlt 592 Millionen Dollar pro Jahr an Berkshire.

8 Buffetts beste und schlechteste Investition

Es gibt einen guten Grund, dass Buffetts bestes Geschäft aller Zeiten darin bestand, eine Mehrheitsbeteiligung an Berkshire Hathaway selbst zu erwerben. Zu der Zeit, als Buffett die Kontrolle über Berkshire übernahm, wurden Aktien des Unternehmens für weniger als 12 Dollar gehandelt. Heute sind die „A“-Aktien mehr als 280.000 Dollar wert.

Warum aber hat Buffett den Kauf von Berkshire mal als schlecht bezeichnet? Nun, als er die Leitung übernahm, war Berkshire ein Textilunternehmen, das nah am Abgrund stand. Buffett sagt, dass, wenn er einfach angefangen hatte, Versicherungsgesellschaften zu kaufen, anstatt wertvolle Mittel und Zeit einem schwierigen Geschäft zu widmen, er zusätzlich 200 Milliarden Dollar an Profiten für sich und Berkshires Investoren in den letzten rund 50 Jahren erwirtschaftet hätte.

