8. Bundesfachkongress: Jetzt noch Plätze sichern! / Spannende DFV-Fortbildungsveranstaltung am 13. September 2018 in Berlin

Berlin (ots) - Fortbildung und Vernetzung in Berlin: Der DeutscheFeuerwehrverband bietet mit dem 8. Bundesfachkongress am Donnerstag,13. September 2018, eine spannende Veranstaltung, für dieInteressierte sich jetzt noch Plätze sichern können. Der Kongresssteht unter dem Motto "Menschen in der Feuerwehr".Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können vormittags undnachmittags aus je drei Modulen wählen. Das Themenspektrum reicht vonStrategien zur Fahrzeugbeschaffung, Inklusion undUnfallversicherungsschutz über den Datenschutz in der Projekt- undVerbandsarbeit bis hin zu Handlungsstrategien für Terroreinsätze undder Psychosozialen Notfallversorgung in Israel. Impulsredner istProf. Dr. Edgar Franke, Beauftragter für die Opfer undHinterbliebenen des Terroranschlags auf dem Breitscheidplatz.Die Teilnahme am Bundesfachkongress kostet 198 Euro pro Person.Veranstaltungsort ist das Mercure Hotel MOA in Berlin-Moabit(Stephanstraße 41, 10557 Berlin). Anmeldung:www.feuerwehrverband.de/bundesfachkongress.html. Die Veranstaltungwird durch die DFV-Projekte "Faktor 112" und "MENSCH Feuerwehr"unterstützt.Hinweis für die Presse: Wir bitten um formlose Akkreditierung bisDienstag, 11. September 2018, per E-Mail an darmstaedter@dfv.org.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell