8 Börsenprognosen für die zweite Hälfte des Jahres

Die erste Hälfte des Jahres 2020 war ein wilder Ritt für die Investoren.

Was Anfang des Jahres kaum eine Nachricht wert war, brach zu einer globalen Katastrophe aus, als die Coronavirus-Pandemie Investoren auf der ganzen Welt erschütterte.

Erstaunlicherweise hat sich der US-Aktienmarkt gegenüber dem Jahresanfang nicht viel verändert. Der S&P 500 beendete die erste Hälfte des Jahres 2020 mit einem Minus von nur 4 %, während der breite Marktindex im zweiten Quartal einen Rekordgewinn von 20 % erzielte.

Eine Vermutung darüber zu wagen, was in der zweiten Jahreshälfte passieren wird, mag in dem derzeitigen Klima der Unsicherheit etwas riskant sein, aber das hat die Prognostiker noch nie aufgehalten. Lies weiter, um acht Vorhersagen darüber zu erfahren, was an der Börse und in der größeren Wirtschaft im Rest des Jahres 2020 passieren könnte.

1. Der Nasdaq wird den Dow schlagen

Der vielleicht beste Indikator für die Trennung, die sich in der Wirtschaft vollzieht, ist, dass der technologielastige Nasdaq den Dow Jones Industrial Average, der sich aus traditionelleren Blue-Chip-Aktien zusammensetzt, deutlich übertroffen hat. In der ersten Jahreshälfte stieg der Nasdaq Composite um 12,1 %, während der Dow 9,6 % verlor.

Dieses Muster scheint sich in der zweiten Jahreshälfte fortzusetzen, da sich die Bedingungen, die Technologieaktien begünstigen, nicht geändert haben: eine Pandemie, die die Leute dazu bringt, von zu Hause aus zu arbeiten, online einzukaufen und gesellschaftliche Zusammenkünfte sowie Ausgaben für Dinge wie Restaurants und Reisen zu meiden. Mittlerweile sind einige Dow-Aktien besonders anfällig für die Pandemie, wie McDonald’s, Nike, Disney und Boeing, und ihre Ergebnisse werden wahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte hässlich ausfallen und den Blue-Chip-Index weiter belasten. Energieunternehmen wie ExxonMobil und Chevron sehen ebenfalls schwach aus, da die Ölpreise immer noch niedrig sind, und Finanzwerte wie JPMorganChase und Goldman Sachs könnten sinken, da die Federal Reserve kürzlich davor gewarnt hat, dass die 34 größten Banken in einem Worst-Case-Szenario Verluste in Höhe von bis zu 700 Milliarden US-Dollar erleiden könnten.

2. Es wird keinen weiteren nationalen Lockdown geben

Die COVID-19 Fälle häufen sich in weiten Teilen des Landes, aber ein weiterer nationaler Lockdown wie der, den die USA im März und April erlebten, scheint unwahrscheinlich. Was an diesem Punkt mehr Sinn macht, ist die Ermutigung zum Tragen von Masken und zur sozialen Distanzierung und, wo nötig, die Einführung schrittweiser Einschränkungen, die wir in Staaten wie Texas, Florida und Arizona sehen, wo die Bars wieder geschlossen wurden. Andere Staaten haben inzwischen auch Indoor-Essen erlaubt. An diesem Punkt ist es klar, dass überfüllte Innenräume, in denen die Leute keine Masken tragen, wie z. B. Bars, die gefährlichsten Orte sind und daher die riskantesten Geschäfte, die wieder eröffnet werden. Es kann auch schwierig sein, andere stark frequentierte Geschäfte in Innenräumen wie Restaurants, Einkaufszentren, Kinos und Fitnessstudios wieder zu eröffnen, aber Beschränkungen für andere Sektoren wie nicht systemrelevante Einzelhändler, das Baugewerbe und die verarbeitende Industrie, die während der Schließungen in Kraft waren, scheinen jetzt unnötig.

Die Schwierigkeit, Restaurants, Bars und Geschäfte in Einkaufszentren wieder zu öffnen, bedeutet, dass diese Geschäfte wahrscheinlich darunter leiden werden, und konkurrierende Optionen wie Apps für Lebensmittellieferungen, E-Commerce und Videostreaming könnten davon profitieren.

3. Der Kongress wird ein weiteres Rettungspaket verabschieden

Das CARES-Gesetz schickte Einzelpersonen Stimulus-Schecks über 1.200 US-Dollar, gab zusätzliche Leistungen an Arbeitslose aus und rettete kleine Unternehmen durch das Paycheck Protection Programm. Es hat das schlimmste Szenario der Pandemie abgewehrt und dazu beigetragen, den wirtschaftlichen Aufschwung voranzutreiben.

Allerdings laufen einige dieser Leistungen, einschließlich der verbesserten Arbeitslosenunterstützung, bald aus. Gleichzeitig gibt es Anzeichen dafür, dass die wirtschaftliche Erholung zum Stillstand gekommen ist. Trotz eines starken Arbeitsmarktberichts im Juni haben sich die Arbeitslosenzahlen in den letzten Wochen kaum verbessert und sind immer noch etwa doppelt so hoch wie der Rekord vor der Pandemie. Unterdessen gibt es immer noch etwa 20 Millionen mit Anspruch auf Arbeitslosenhilfe, was auf eine hohe Abwanderung auf dem Arbeitsmarkt hindeutet, aber nicht genug Amerikaner, die wieder arbeiten gehen, um die Trendlinie zu senken. Andere Indikatoren zeigen ebenfalls, dass die wirtschaftliche Aktivität, wie z. B. der Autobahnverkehr und die Freizeitausgaben, nach einer soliden Erholung Mitte Juni flacher werden.

Eine ins Stocken geratene wirtschaftliche Erholung und eine aufflackernde Pandemie werden den Kongress unter Druck setzen, ein Gesetz zu verabschieden, um weitverbreitete Konkurse und Zwangsräumungen zu verhindern, da diese die Gesundheits- und Wirtschaftskrise, mit der das Land konfrontiert ist, nur noch verschlimmern würden. In der Zwischenzeit, in einem Wahljahr, werden Präsident Trump und die Republikaner im Kongress besonders motiviert sein, zu handeln, und die Federal Reserve hat zu mehr fiskalischen Anreizen ermutigt. Der HEROES Act, der einen zweiten Stimulus-Scheck bieten würde, wurde im Mai im Repräsentantenhaus verabschiedet, aber im Senat blockiert. Dennoch könnte dieser Gesetzesentwurf oder etwas in der Art wieder an Dynamik gewinnen, da sich die Erholung verlangsamt und die Fälle durch die Decke gehen. Wenn der Kongress ein Gesetz verabschiedet, wird es wahrscheinlich während der nächsten Sitzung kommen, die am 20. Juli beginnt.

4. Buffett wird immer noch ein Verlierer sein

Warren Buffetts Ruf als Orakel beim Investieren ist in diesem Jahr ziemlich angeschlagen. Die Aktien von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (NYSE:A0YJQ2) fielen in der ersten Jahreshälfte um 21,2 %, verglichen mit nur 4 % im S&P 500. Buffetts Abneigung gegenüber Tech-Aktien und seine Vorliebe für wirtschaftlich sensiblere Unternehmen wie Finanzwerte und Industrieunternehmen, sowohl als Tochterunternehmen als auch als Aktien, haben ihn während der Krise benachteiligt. Währenddessen hat die Federal Reserve Schrottanleihen gekauft und Geld an in Schwierigkeiten geratene Unternehmen verliehen. Das hat Berkshires eigene Fähigkeit untergraben, den weißen Ritter zu spielen und einige günstige Deals zu ergattern, wie es während der Finanzkrise der Fall war.

Buffett sitzt auf einem Geldbestand von fast 140 Milliarden US-Dollar, von dem viele erwarten, dass er ihn einsetzen wird, aber es ist klar, dass er den Markt zu diesem Zeitpunkt für zu teuer hält. Solange ihm die Bewertungen nicht besser gefallen, wird er wahrscheinlich keinen großen Kauf tätigen und stattdessen vielleicht lieber Berkshire-Aktien zurückkaufen wird, da das Konglomerat jetzt dem Markt hinterherhinkt.

5. Microsoft wird das einzige große Technologie-Unternehmen sein, das dieses Jahr die Gewinne steigern kann

Es steht außer Frage, dass die fünf größten Technologieunternehmen – Apple (WKN:865985), Alphabet (WKN:A14Y6F) (WKN:A14Y6H), Amazon (WKN:906866), Facebook (WKN:A1JWVX) und Microsoft (WKN:870747) – dieses Jahr die Börse im Alleingang gestützt haben. Die Gruppe macht etwa ein Viertel der Marktkapitalisierung des S&P 500 aus, und alle fünf haben in der ersten Hälfte des Jahres 2020 Gewinne verbucht.

In Anbetracht der massiven Kassenbestände und Wettbewerbsvorteile gehören sie zu den widerstandsfähigsten Unternehmen in der aktuellen Krise, aber dennoch scheint nur Microsoft bereit zu sein, den Nettogewinn in diesem Jahr zu steigern.

Google und Facebook sehen sich beide mit einer starken Aufweichung des Werbemarktes konfrontiert, die durch den jüngsten Werbeboykott noch verschärft wird, und eMarketer sagte sogar, dass die US-Anzeigenumsätze bei Google für das Jahr rückläufig sein werden. Amazon sagte, dass es für das laufende Quartal Kostendeckung erwartet, da es 4 Milliarden US-Dollar an COVID-bedingten Ausgaben hat, um für Kunden und Angestellte Sicherheit zu gewährleisten, was die Entwicklung eines eigenen Tests beinhaltet. Schließlich ist Apple aufgrund der Zunahme der Coronavirus-Fälle gezwungen, Dutzende von Läden in den USA zu schließen, und das Unternehmen ist in hohem Maße von den Verbraucherausgaben abhängig, die mit dem Abrutschen der Weltwirtschaft in eine Rezession unter Druck geraten werden.

Mit seinem Fokus auf den Unternehmensmarkt ist Microsoft am besten positioniert, um während der Pandemie zu wachsen, da die Ausgaben für Unternehmenstechnologie bisher weitgehend von den wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise isoliert waren.

6. Amazon wird Coronavirus-Tests für die Öffentlichkeit zugänglich machen

Die Coronavirus-Pandemie hat Amazon fast wie nichts zuvor auf die Probe gestellt, da das Unternehmen plötzlich den Betrieb hochfahren musste, um einem unerwarteten Anstieg der Nachfrage gerecht zu werden. Das Virus bringt auch Herausforderungen für ein Unternehmen wie Amazon mit sich, das auf Hunderttausende von Lagerarbeitern angewiesen ist, weshalb Amazon im April angekündigt hat, ein Experiment zum Aufbau einer eigenen Testkapazität durchzuführen. Das Unternehmen hat ein eigenes Labor eröffnet, in dem man Tests für ihre Angestellten entwickelt, und der CEO Jeff Bezos hat im Brief an die Aktionäre im April einen Mangel an Testkapazitäten als eine der größten Herausforderungen für einen weltweiten Wirtschaftsaufschwung bezeichnet.

Amazon hat seit April keine Neuigkeiten über das Testprojekt gegeben und keine Absichten erklärt, Tests für Nicht-Mitarbeiter anzubieten, aber das Unternehmen hat in der Vergangenheit immer wieder neue Projekte intern entwickelt, wie z. B. die Amazon Web Services und die Logistik, bevor sie diese der allgemeinen Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Wenn das Unternehmen die nötige Größe erreichen kann, um genügend Tests durchzuführen, wäre es ein logischer nächster Schritt, sie der Öffentlichkeit anzubieten. Amazon hat bereits ein blühendes Geschäft im Bereich der Gesundheitsfürsorge und möchte dies auch strategisch ausbauen, wie das Pilotprogramm Amazon Care, die Übernahme der Online-Apotheke Pillpack und das Haven-Joint-Venture mit JPMorgan Chase und Berkshire Hathaway beweisen.

Wenn das Geschäft die nötige Größe erreicht, um auch Nicht-Mitarbeiter zu testen, würde dies dazu beitragen, seinen Ruf als Innovator zu festigen und Amazon als eine Kraft im Gesundheitsbereich zu etablieren, die als Startrampe für ein wachsendes Geschäft in dieser Branche dienen kann. Außerdem würde es in einer Zeit, in der es von den Kartellbehörden genau beobachtet wird, den guten Willen der breiten Öffentlichkeit wecken.

7. Zuckerberg wird dem Druck nachgeben

Der Facebook-Werbeboykott ist plötzlich zur größten Party im Amerika der Unternehmen geworden. Dutzende von Schwergewichten der Werbebranche haben sich dem #StopHateforProfit-Boykott angeschlossen, darunter Unilever, Ford, Clorox, Honda, Coca-Cola, Pepsico, Verizon und Starbucks, die sich verpflichtet haben, ihr Marketingbudget mindestens für den Monat Juli von Facebook abzuziehen.

Die Gegenreaktion gegen den Giganten der sozialen Medien hat sich nach den Protesten von George Floyd rapide beschleunigt und die Anschuldigungen nehmen zu, dass das Unternehmen dabei helfe, Hassreden, Gewaltandrohungen und politische Desinformationen zu Themen wie dem Wahlrecht zu verstärken. Zuckerbergs Zögern, die Richtlinien von Facebook zu ändern, hat auch zu Protesten von Angestellten geführt, einschließlich einiger Kündigungen.

Die Facebook-Aktien fielen am 26. Juni um 8 %, als der Boykott Fahrt aufnahm. Das Ausmaß der wirtschaftlichen Auswirkungen auf das Unternehmen ist unklar, aber der Schaden für den Ruf und Zuckerberg sowie die Auswirkungen auf die Arbeitsmoral und die Einstellung von Mitarbeitern sind hier das größere Problem. Schließlich ist es verständlich, warum Unternehmen wie Verizon nicht wollen, dass ihre Anzeigen neben Posts von Holocaust-Leugnern erscheinen. Bis jetzt hat Facebook einige kleinere Schritte unternommen, um die Bedenken anzusprechen, aber nicht genug, um seine Kritiker zufrieden zu stellen. Da die Wahl immer näher rückt, wird das Thema wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Facebook möchte nicht nochmal bei einer Wahl negativ auffallen. Es ist im besten Eigeninteresse, die Richtlinien zu ändern.

8. Die Marihuana-Legalisierung wird einen großen Schub bekommen

Inmitten einer weltweiten Pandemie und Wirtschaftskrise ist das Thema der Legalisierung von Marihuana weitgehend in Vergessenheit geraten, aber es könnte in der zweiten Jahreshälfte wieder mehr Aufmerksamkeit erregen. Wenn die Wahlen im Gange sind, könnte das Thema die Wähler aufrütteln, und ein Erfolg von Biden könnte neue Reformen auf Bundesebene einleiten.

Die Legalisierung von Marihuana ist auch insofern einzigartig, als sie am Schnittpunkt einer Reihe von Krisen steht. Rassenungerechtigkeit ist nach dem Tod von George Floyd ins Rampenlicht gerückt, und Kritiker nennen oft die ungleiche Durchsetzung von Drogengesetzen als ein Beispiel für systemischen Rassismus und eine Ursache für hohe Inhaftierungsraten. Der Ruf nach Entkriminalisierung von Marihuana könnte infolgedessen lauter werden.

Währenddessen befindet sich das Land mitten in einer Beschäftigungskrise, und die staatlichen und lokalen Steuerkassen sind aufgrund fehlender Konsumausgaben und Massenentlassungen so leer wie mindestens seit der Finanzkrise. Die Legalisierung von Marihuana könnte eine neue Quelle für Beschäftigung und eine Möglichkeit sein, dringend benötigte Gelder für die lokalen Gemeinschaften aufzubringen. Da es sich sowohl um eine Frage der sozialen Gerechtigkeit als auch um eine wirtschaftliche Frage handelt, könnte die Legalisierung von Marihuana im Herbst einen Schritt vorwärts machen.

Eine Sache ist klar

Nach einer wilden ersten Jahreshälfte könnte die zweite Hälfte des Jahres 2020 ebenso voller Überraschungen sein. Die Präsidentschaftswahlen stehen vor der Tür und die Pandemie stellt einzigartige Herausforderungen, was das Potenzial für eine umstrittene Wahl noch erhöht. In der Zwischenzeit werden Investoren den Fortschritten in Richtung eines Impfstoffs, der Verbreitung des Coronavirus und der allgemeinen wirtschaftlichen Erholung große Aufmerksamkeit schenken, alles Dinge, die weitere Volatilität schüren könnten.

Nur eine Sache ist sicher. Erwarte das Unerwartete.

The post 8 Börsenprognosen für die zweite Hälfte des Jahres appeared first on The Motley Fool Deutschland.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist ein Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Suzanne Frey, eine leitende Angestellte von Alphabet, ist ein Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Teresa Kersten, eine Angestellte von LinkedIn, einer Microsoft-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, eine ehemalige Direktorin für Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester von dessen CEO, Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Jeremy Bowman auf Englisch verfasst und am 04.07.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien), Amazon, Apple, Berkshire Hathaway (B-Aktien), Facebook, Microsoft, Nike, Starbucks und Walt Disney. The Motley Fool empfiehlt Verizon Communications und empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Short Januar 2021 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), Long Januar 2021 $60 Calls auf Walt Disney, Long Januar 2021 $85 Calls auf Microsoft, Short Januar 2021 $115 Calls auf Microsoft, Short Januar 2022 $1940 Calls auf Amazon, Long Januar 2022 $1920 Calls auf Amazon, Short Juli 2020 $115 Calls auf Walt Disney, und Short September 2020 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien).

