8, 9 oder gar 11 % Dividendenrendite?! 3 MDAX-Aktien machen das möglich!

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Ich bin momentan ein wenig im MDAX-Fieber. Erst vor wenigen Tagen habe ich drei interessante MDAX-Dividendenaktien etwas näher analysiert, die vor Zuverlässigkeit und Stabilität hinsichtlich ihrer Ausschüttungen nur so strotzen. Und gängigen DAX-Kandidaten durchaus ernsthaft Konkurrenz machen können.

Heute geht es in diesem Sinne nun noch ein kleines bisschen weiter. Denn wusstest du, dass einige der Unternehmen aus unserer zweiten Börsenreihe durchaus auf Dividendenrenditen in Höhen von 7 bis 9 % kommen können?

Falls deine Antwort Nein ist (und auch wenn sie Ja ist), bleib hier besser noch ein kleines bisschen dabei. Denn im Folgenden wollen wir einmal gemeinsam schauen, welchen Mix drei solcher MDAX-Vertreter genau zu bieten haben.

1) ProSiebenSat.1 Media

Eine erste spannende Dividendenaktie, die hier gleich zu Beginn in die Vollen geht, ist die von ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777). Das Medienunternehmen schüttete für das zugegebenermaßen durchwachsene Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,19 Euro aus. Bei einem momentanen Kursniveau von 14,41 Euro entspricht das einer üppigen Dividendenrendite in Höhe von 8,25 %.

ProSiebenSat.1 Media hat in diesem Jahr aber leider mit der Konstanz gebrochen. Denn nach einem Lauf von zuletzt fünf jährlichen Dividendenerhöhungen in Folge und einer zuvor gezahlten Dividende in Höhe von 1,90 Euro sank die aktuelle Ausschüttung auf das derzeitige Niveau. Auch das, natürlich, ein Auswuchs der aktuellen Probleme, die vornehmlich von den etablierten Streaming-Riesen herrühren.

Nichtsdestoweniger scheint ProSiebenSat.1 Media gegenwärtig an einem operativen Turnaround zu arbeiten. Statt sich weiter auf das klassische Fernsehen zu fokussieren, werden künftig Streaming-Dienste wichtiger. Sofern hier das Ruder wieder herumgerissen werden kann, könnte das auch wieder zu stabileren Zahlen führen. Und vielleicht auch zu stabileren Dividenden, die zumindest auf dem derzeitigen, hohen Niveau verharren.

2) Telefónica Deutschland

Eine zweite Aktie, die gegenwärtig sogar über eine noch höhere Dividendenrendite verfügt, ist die von Telefónica Deutschland (WKN: A1J5RX). Der Mobilfunkbetreiber hat für das vergangene Geschäftsjahr 2018 eine Dividende in Höhe von 0,27 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet. Bei einem momentanen Kursniveau in Höhe von 2,41 Euro entspräche das gegenwärtig einer Dividendenrendite von sage und schreibe 11,2 %. Wow!

Der Grund, weshalb Telefónica Deutschland gegenwärtig auf eine derart hohe Dividendenrendite kommt, hängt definitiv mit der Aktienkursentwicklung zusammen. Allein innerhalb der vergangenen rund fünf Jahre hat sich der Aktienkurs fast halbiert, was natürlich die Vorzüge dieser üppigen Dividenden ein wenig schmälert.

Nichtsdestoweniger ist Telefónica Deutschland dennoch ein relativ stabiler Zahler. Allein innerhalb der vergangenen fünf Jahre hat der Mobilfunkbetreiber die eigene Ausschüttung konstant gehalten sowie vier Mal moderat angehoben. Möglicherweise könnte auch diese Aktie für Dividendenjäger, die hier auf einen Turnaround spekulieren, einen genaueren Blick durchaus verdient haben.

3) Deutsche Pfandbriefbank

Eine weitere hohe Dividende zahlt die Deutsche Pfandbriefbank (WKN: 801900), neuerdings auch pbb genannt, aus. Für das vergangene Geschäftsjahr wurde eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro ausgezahlt. Das entspräche bei einem derzeitigen Kursniveau von 10,35 Euro einer ansehnlichen Dividendenrendite in Höhe von 9,66 %.

Wer Konstanz sucht, ist jedoch auch bei der Deutsche Pfandbriefbank an der falschen Adresse. Auch hier wurde in diesem Jahr die Ausschüttung von zuvor 1,05 Euro auf das aktuelle Dividendenniveau reduziert. Trotz der hohen aktuellen und noch immer durchaus attraktiven Dividendenrendite.

Auch in den kommenden Jahren plant das Unternehmen allerdings weiterhin mit Dividenden. Wer daher an dieser Stelle ein kleines bisschen Auf und Ab verkraftet, könnte auch bei diesem prinzipiell interessanten, hohen Ausschütter einen genaueren Blick riskieren.

Spannende, hohe Dividenden mit gewaltigem Aber

Wie wir daher letztlich sehen können, gibt es durchaus spannende und vor allem hohe Ausschütter im MDAX. Ob es um 8, 9 oder sogar 11 % Dividendenrendite geht, der MDAX kann hier einige gewaltige Dividendenrenditen bieten, die man in den ersten Reihen oftmals vergeblich sucht.

Nichtsdestoweniger müssen sich Investoren hier durchaus so manches Mal mit etwas weniger Qualität zufriedengeben. Einige Unternehmen haben so hohe Dividendenrenditen, weil die Aktienkurse massiv eingebrochen sind, oder aber weil andere, individuelle Probleme zuletzt belasteten. Was jedoch zumindest bislang noch nicht immer einen Einfluss auf die Ausschüttungshöhe gehabt haben muss.

Auch wenn im MDAX durchaus hohe Ausschütter lauern, empfiehlt es sich hier, sehr genau auf die jeweiligen zugrunde liegenden Unternehmen zu blicken und Chancen und Risiken sehr sorgfältig abzuwägen.

Mehr Rente mit Aktien! Weißt du, wie du dir mit der richtigen Strategie eine zusätzliche Rente sichern kannst? Und welche vermeintlich sicheren Anlagen dein Erspartes jetzt in Gefahr bringen können? Der neue kostenlose Sonderbericht von The Motley Fool nennt alle Details und liefert dir eine Strategie zur Zusatz-Rente mit Aktien— auch, wenn du bereits 65 Jahre oder älter bist! Klick hier für alle Details!



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019