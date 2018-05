8,21 Millionen Zuschauer für ESC-Finale im Ersten und bei ONE

Hamburg (ots) - Im Schnitt 8,21 Millionen Zuschauerinnen undZuschauer haben am Sonnabend, 12. Mai, das knapp vierstündigeESC-Finale im Ersten und im ARD-Digitalsender ONE verfolgt. DerMarktanteil im Ersten lag bei 33,3 Prozent, bei den 14- bis29-Jährigen sogar bei 48,9 Prozent (1,01 Millionen). Von den 14- bis49-Jährigen haben 3,40 Millionen Zuschauer die Sendung im Erstengesehen (Marktanteil: 42,0 Prozent). Das größte Interesse fand derAuftritt von Michael Schulte, der Deutschland beim Eurovision SongContest 2018 in Lissabon vertrat: Als er auf der Bühne stand, hatten8,89 Millionen das Erste eingeschaltet. Der Tagesmarktanteil desErsten betrug 21,1 Prozent, der Marktanteil des ESC-Finales bei ONE2,2 Prozent. Dort lief die Sendung mit eingeblendetenSocial-Media-Tweets.Michael Schulte wurde in der größten Musikshow der Welt mit seinemSong "You Let Me Walk Alone" auf den 4. Platz gewählt. Das Lied hatteer gemeinsam mit Thomas Stengaard, Nisse Ingwersen und Nina Müller indem eigens vom NDR aufgelegten Song Writing Camp geschrieben.Gewinnerin des ESC 2018 ist Netta aus Israel mit dem Song "Toy".Michael Schulte: "Ich bin überglücklich. Platz 4: Das ist soverrückt! Einer der schönsten Abende meines Lebens."ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber: "Unser neuesKonzept, einen starken Vertreter Deutschlands mit einem begeisterndenSong für den ESC zu finden, ist aufgegangen. Musik schafft Emotionen,und das ist Michael Schulte europaweit überzeugend gelungen. Ichdanke ihm sehr herzlich - und dem ganzen Team, das hinter diesemErfolg steht."Den "Countdown für Lissabon" mit Barbara Schöneberger, der denESC-Abend im Ersten um 20.15 Uhr eröffnete, schalteten 4,05 MillionenZuschauer ein (Marktanteil: 16,6 Prozent). Die "Grand Prix Party" imAnschluss an das ESC-Finale sahen im Ersten 2,47 Millionen Zuschauer(Marktanteil: 27,2 Prozent).Das Finale mit dem Kommentar von Peter Urban war zudem weltweit imdeutschsprachigen Programm der Deutschen Welle und auf eurovision.dezu sehen.Informationen über den ESC finden Sie unter www.eurovision.de.Dort werden auch die Ergebnisse des Televotings und des Juryvotingsin Deutschland veröffentlicht werden.Pressekontakt:NDR / Das ErstePresse und InformationIris BentsTelefon: 040 / 4156 - 2304Fax: 040 / 4156 - 2199i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell