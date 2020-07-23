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FIRST FOUNDATION - 8F1: DIVIDEND INFORMATION - 23.07.2020 - 4
23.07.20 08:03
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FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 23.07.2020 EX DIVIDENDE GEHANDELT.AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS. THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 23.07.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING. INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST 8F1 XFRA US32026V1044 FIRST FOUNDATION 0.060 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|13,90 €
|13,90 €
|- €
|0,00%
|23.07./08:10
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US32026V1044
|A12EWX
|16,00 €
|7,55 €
= Realtime
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