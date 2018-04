89 Prozent der Erwerbstätigen mit ihrer Tätigkeit zufrieden

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Mit 89 Prozent ist die überwiegende Mehrheit der Erwerbstätigen in Deutschland mit ihrer Arbeit zufrieden. 33 Prozent geben sogar an, sehr zufrieden zu sein, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mit. Selbstständige (90 Prozent) unterscheiden sich kaum von Arbeitnehmern (89 Prozent) hinsichtlich ihrer Arbeitszufriedenheit.

Auch beim Vergleich von Männern und Frauen (je 89 Prozent) oder über Altersgruppen hinweg waren die Anteile ähnlich hoch, so die Statistiker. Größere Unterschiede bestehen innerhalb einzelner Berufsgruppen: 91 Prozent der Akademiker sowie 90 Prozent der Führungskräfte geben an, zufrieden beziehungsweise sehr zufrieden mit der aktuellen Tätigkeit zu sein. Bei den Hilfsarbeitskräften ist der Anteil mit 83 Prozent zwar niedriger, aber immer noch hoch. Die Auswertung basiert auf ersten vorläufigen Ergebnissen einer Zusatzbefragung der Arbeitskräfteerhebung 2017. Einbezogen wurde die Haupttätigkeit erwerbstätiger Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren.

Foto: über dts Nachrichtenagentur