88 Energy-Aktie: Im übergeordneten Aufwärtstrend!

Seit dem Kurshoch vom März dieses Jahres bei 0,10 EUR läuft die 88 Energy-Aktie in einer Seitwärtsphase. Es kam zu einem massiven Anstieg und zum ebenso massiven Rückgang. Dennoch befindet sich das Papier nun in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Das kann am gleitenden Durchschnitt mit der Periode 200 ausgemacht werden. Denn er ist steigend und überboten.

