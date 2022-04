88 Energy-Aktie: Auch das noch!

Wenn es der 88 Energy-Aktie zuletzt an etwas nicht mangelte, dann waren das schlechte Neuigkeiten. In der Anzahl hielten die sich zwar eher in Grenzen. Es reichte aber schon eine einzige Meldung aus, um die Anleger nachhaltig zu verunsichern und zu Verkäufen im großen Stil zu treiben.

Jüngste Bohrungen des Unternehmens führten nicht zu dem Ergebnis, dass die Aktionäre sich gewünscht haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung