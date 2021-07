88 Energy-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Die Aktie des australischen Erdölerkundungsunternehmens 88 Energy hat in den vergangenen Tagen wieder etwas zulegen können. Zur Wende nach oben kam es auf Höhe der charttechnischen Unterstützung von 0,0192/0,0194 Euro. Nachdem es am Vortag bereits um 8,11 Prozent nach oben gegangen war, bestimmen die Käufer auch an diesem Mittwoch das Geschehen und bescheren der Aktie weitere Kursgewinne von 2,5 Prozent. Allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung