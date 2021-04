88 Energy-Aktie: War das erst der Anfang?

So schnell wie die Aktie des Explorationsunternehmens angestiegen ist, ist diese auch gefallen. Innerhalb weniger Wochen stieg der Kurs um 700 % auf 6,5 Cent an, um anschließend auf derzeit 1,7 Cent zu fallen. Grund dafür waren die positiven Entdeckungen bei einer Öl-Bohrung in Alaska. Allerdings musste das Unternehmen anschließend die Emotionen der Anleger beruhigen.

Die Spekulationen um einen möglichen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung