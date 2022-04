88 Energy-Aktie: Verliert die Aktie jetzt völlig den Halt?

In Folge schlechter Neuigkeiten einer kürzlich durchgeführten Bohrung musste die 88 Energy-Aktie bereits schwer Federn lassen. Wer nun auf eine schnelle Erholung bei dem Öl-Explorer gehofft hatte, wurde im gestrigen Handel bitter enttäuscht. Obschon der Titel bereits um mehr als zwei Drittel abwertete, ging es am Donnerstag weiter in die Tiefe.

