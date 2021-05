88 Energy-Aktie: Nur Blendwerk?

Was ist eigentlich bei den Titeln der australischen Firma 88 Energy passiert? Der Wert dümpelte erst in den Jahren 2019 und 2020 hin und her – um dann explosiv im März 2021 anzusteigen. Von rund 0,005 Euro ging es aufwärts bis 0,066. Am 01. April 2021 war dann Schluss – der Wert fiel drastisch und notiert gegenwärtig bei rund 0,014 Euro.

