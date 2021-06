88 Energy-Aktie: Kurssprünge mit Ansage!

Der Ölpreis ist so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr und auch der Branchenindex S&P/ASX 200 hat seit dem Corona-Crash wieder 70 Prozent gutgemacht – beiden Kennzahlen tendieren weiter nach oben. So könnte es sich lohnen, neben den großen Playern auch kleinere Akteure im Öl-Sektor in den Blick zu nehmen wie beispielsweise: 88 Energy.

88 Energy erkundet und bewertet Ölvorkommen im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung