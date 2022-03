88 Energy-Aktie: Die Hoffnung schwindet!

Mit großer Spannung erwarteten die Anleger für die laufende Woche den Beginn neuer Bohrungen von 88 Energy bei einem Ölprojekt in Alaska. Getan hat sich in dieser Hinsicht allerdings erstaunlich wenig. Zumindest ist bisher keine Ankündigung über einen Beginn der Bohrungen an die Öffentlichkeit geraten.

Das lässt die Anleger sichtlich enttäuscht zurück, die sich dieser Tage wieder vermehrt von ihren Anteilen trennen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung