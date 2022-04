88 Energy-Aktie: Hier geht es weiter!

Die Aktie von 88 Energy ist am Freitag mit einem satten Sprung von zwölf Prozent in den Handel in Frankfurt gestartet. 0,0101 Euro stehen bei den Papieren des australischen Explorations-Unternehmens auf dem Kurszettel. Doch bei der hoch spekulativen Aktie muss das nichts heißen: Nach Abbruch der Bewertungsbohrung Merlin 2 in Alaska vergangenen Woche steht noch immer ein Abschlag von 65 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



