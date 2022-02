88 Energy-Aktie: Gute Chancen!

Am gestrigen Handelstag ist es 88 Energy gelungen, wieder die nördliche Richtung einzuschlagen. Sie steht kurz davor, das am 20. Januar dieses Jahres generierte Kurshoch aufzubrechen. Damit würde dann ein Anstieg in die größere Widerstandszone um etwa 0,033 EUR möglich werden. Dieser Preisbereich muss erobert werden, um zum 2021er-Hoch anzuziehen. Preislich befindet sich dieses bei 0,10 EUR.

