88 Energy-Aktie: Gigantische Ölquellen im Fadenkreuz!

Das australische Explorationsunternehmen 88 Energy hat sich in den letzten Wochen bei einem Handelsvolumen von 0,02 $ nach oben bewegt und scheint nun von einigen großen Marktteilnehmern wahrgenommen zu werden. Das Unternehmen betreibt in den Regionen Alaskas insgesamt über 1600 Quadratkilometer an Explorationsflächen in vier höchst aussichtsreichen Fördergebieten: Projekt Icewine, Yukon Leases und Projekt Peregrine sowie das Umiat-Ölfeld. Merlin-2 entwickelt sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung