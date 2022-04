88 Energy-Aktie: Er ist doch so zuversichtlich!

Die Aktie von 88 Energy, nach einer Enttäuschung bei einer Probebohrung in Alaska vor gut einer Woche böse abgestürzt, hat sich auf niedrigem Niveau wieder etwas stabilisiert. Am Mittwoch im Vormittagshandel in Frankfurt notierten die Papiere des australischen Explorations-Unternehmens zunächst praktisch unverändert bei 0,010 Euro. Damit allerdings sind sie noch immer weit entfernt von den 0,025 Euro, die die 88 Energy-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



