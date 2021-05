88 Energy-Aktie: Dieser Zone kommt eine besondere Relevanz zu!

Nach den wilden Spekulationen um die 88 Energy-Aktie, ist es recht ruhig geworden. So pendelt der Aktienkurs bereits seit mehreren Wochen lediglich im Bereich von 0,15 EUR hin und her. Es zeigt sich aber immer mehr, dass der Zone von 0,02 EUR eine besondere Relevanz zugemessen werden kann. Es muss gelingen diese Widerstandszone aufzubrechen, um erneut in Richtung Norden laufen zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung