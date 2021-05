88 Energy-Aktie: Diese Unterstützung muss halten, sonst …

Die Aktie der 88 Energy Ltd. wurde Anfang März von den Anlegern entdeckt und in einer extrem steilen Aufwärtsbewegung bis zum 31. März auf ein Hoch bei 0,066 Euro getrieben. Das hohe Kursniveau konnte allerdings nicht lange behauptet werden. Der Kurs ging in eine steile Abwärtsbewegung über und riss dabei am 7. April eine gewaltige Kurslücke zwischen 0,038 und 0,020 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



