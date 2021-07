88 Energy-Aktie: Die Bullen machen von sich reden!

In den jüngsten Handelstagen machen die Bullen der 88 Energy-Aktie abermals von sich reden. So konnten sie den Kursbereich von etwa 0,010 bis 0,013 EUR für sich nutzen, um einen kleinen Boden zu bilden. Derzeit befindet sich der Anteilschein bei 0,03 EUR. Damit ist die Luft in Richtung des diesjährigen Kurshochs frei. Preislich sprechen wir dabei von der 0,10 EUR Marke.

