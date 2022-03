88 Energy-Aktie: Aus Gründen!

Das war ein mächtiger Schlag ins Kontor: Von 0,025 Euro waren die Aktien von 88 Energy am Dienstag um weit über die Hälfte im Wert eingebrochen, notierten in Frankfurt zum Handelsschluss nur noch bei 0,008 Euro. Mittlerweile haben die Papiere des Explorationsunternehmen wieder um rund 30 Prozent angezogen, doch ein Kurs von 0,011 Euro am Mittwochmorgen bedeuten für die 88 Energy-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung