88 Aktien: Das sind die Größten!

(NASDAQ:OCGN) Aktien kletterten um 222,9% und schlossen am Mittwoch bei $2,60, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass es seine Aktionärsversammlung am 23. Dezember einberufen wird, um einen Antrag zu modifizieren, der die vorgeschlagene Gesamtzahl der Stammaktien, zu deren Ausgabe das Unternehmen ermächtigt wäre, verringert.Die Aktien von Ocugen sprangen am Dienstag um 174% in die Höhe, nachdem das Unternehmen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!