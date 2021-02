88 Aktien: Hier sind die größten Umsätze!

(NASDAQ:CAPA) Aktien sprangen um 115,9% und schlossen am Donnerstag bei $22,41. Quantum-Si kündigte Pläne an, sich mit HighCape Capital Acquisition Corp. zusammenzuschließen. Die Aktien von(NASDAQ:GTEC) stiegen am Donnerstag um 95,2% auf einen Schlusskurs von $14,74, nachdem ein Deal mit South China Heavy Machinery Manufacture Co. bekannt gegeben wurde.(NASDAQ:IMNM) kletterte um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!