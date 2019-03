888 Holdings: Ein unsicheres Investment?

An der Heimatbörse London notiert 888 Holdings per 23.03.2019, 01:00 Uhr bei 161,3 GBP. 888 Holdings zählt zum Segment "Casinos & Spiele".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: 888 Holdings erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -39,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um -0,34 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -39,54 Prozent im Branchenvergleich für 888 Holdings bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,49 Prozent im letzten Jahr. 888 Holdings lag 38,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 13,66 ist die Aktie von 888 Holdings auf Basis der heutigen Notierungen 76 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (56,44) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Für 888 Holdings liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 2 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für 888 Holdings aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (2 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 263,33 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (161,4 GBP) könnte die Aktie damit um 63,16 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die 888 Holdings-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.