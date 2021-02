888 Holdings Plc: Anleger dürfen gespannt sein!

An der Heimatbörse London notiert 888 Holdings Plc per 04.02.2021, 17:55 Uhr bei 306.5 GBP. 888 Holdings Plc zählt zum Segment "Casinos & Spiele".

Wie 888 Holdings Plc derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der 888 Holdings Plc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 219,54 GBP. Damit liegt der letzte Schlusskurs (306,5 GBP) deutlich darüber (Unterschied +39,61 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (291,21 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,25 Prozent Abweichung). Die 888 Holdings Plc-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Die 888 Holdings Plc-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die 888 Holdings Plc-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu 888 Holdings Plc vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (200 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -34,75 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 306,5 GBP), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält 888 Holdings Plc eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei 888 Holdings Plc aktuell 1,62. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". 888 Holdings Plc bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

