885.000 Berater arbeiten im Direktvertrieb

Berlin (ots) - Die Zahl der Vertriebspartner, die in der deutschenDirektvertriebsbranche tätig sind, ist 2017 um 2,2 Prozent gegenüberdem Vorjahr gestiegen und lag bei 885.000. Das durchschnittlicheVertriebspartnerwachstum betrug in den letzten fünf Jahren etwa 4,1Prozent. Zu diesem Ergebnis kam die Universität Mannheim, die ihreStudie "Situation der Direktvertriebsbranche in Deutschland" kürzlichgemeinsam mit dem Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD)veröffentlicht hat."Für Quereinsteiger oder Personen, die ihre Elternzeit beenden,bietet der Direktvertrieb eine ideale Möglichkeit für einenHinzuverdienst", beschreibt Jochen Acker die Jobchancen in derBranche. "Bis 2022 möchten wir rund 150.000 neue Partner für denDirektvertrieb gewinnen. Die Branche würde dann mehr als eineMillionen Berater beschäftigen."Die Gewinnung neuer Vertriebspartner ist laut Studie die größteHerausforderung, der sich die Branche in 2018 zu stellen hat. DieDirektvertriebsunternehmen planen deswegen vermehrt in das Personalzu investieren und durch Schulungsmaßnahmen das Image der Brancheweiter zu verbessern.Prof. Dr. Florian Kraus von der Universität Mannheim: "UnsereBefragung hat ergeben, dass für die Vertriebspartner die wichtigstenEinstiegsgründe die Begeisterung für das Produkt und die flexiblenArbeitszeiten sind."Über den Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V.Seit über 50 Jahren setzt sich der Bundesverband DirektvertriebDeutschland (BDD) für die Interessen der Direktvertriebsunternehmendes privaten Konsumgüter- und Dienstleistungsbereichs ein. 1967 alsArbeitskreis "Gut beraten - zu Hause gekauft" gegründet, haben sichdie BDD-Mitglieder zur Einhaltung von Verhaltensstandardsverpflichtet, die für ein faires Miteinander im Direktvertriebsorgen. Im BDD sind 53 Unternehmen organisiert, die ganzunter-schiedliche Produkte bzw. Dienstleistungen verkaufen. Dazugehören z.B. Haushaltswaren, Reinigungsmittel, Bauelemente, Getränke,Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik- und Schönheitsartikel, Schmuck,Heimtiernahrung sowie Energiedienstleistungen.Zur StudieIn der Studie der Universität Mannheim werden die Ergebnisse derBefragung von Direktvertriebsunternehmen in Deutschlandzusammengefasst. Ziel der jährlichen Marktstudie ist es, einenEinblick in die aktuelle Situation der Direktvertriebsbranche zugewinnen. An der Online-Befragung der Universität im Frühjahr 2018nahmen mehr als 100 Unternehmen teil.