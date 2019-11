87 % der Tarifbeschäftigten erhalten 2019 Weihnachtsgeld

Wiesbaden (ots) - Knapp 9 von 10 Tarifbeschäftigten in Deutschland (86,9 %)erhalten im Jahr 2019 Weihnachtsgeld. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)weiter mitteilt, beträgt deren durchschnittliches Weihnachtsgeld 2 632 Eurobrutto. Das sind 1,9 % mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt liegt dasWeihnachtsgeld der Tarifbeschäftigten in Westdeutschland mit 2 644 Euro um 3,8 %höher als in Ostdeutschland mit 2 547 Euro.Unter allen Branchen erhalten Tarifbeschäftigte im Bereich "Gewinnung von Erdölund Erdgas" im Jahr 2019 das höchste durchschnittliche Weihnachtsgeld. Ebenfallsdeutlich über dem Durchschnitt liegt das tarifliche Weihnachtsgeld bei denRundfunkveranstaltern mit 5 274 Euro sowie im Bereich "Energieversorgung" mit 4923 Euro. Das niedrigste Weihnachtsgeld erhalten die Tarifbeschäftigten imBereich "Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften" mit durchschnittlich318 Euro, gefolgt von den Bereichen "Landwirtschaft, Jagd und damit verbundeneTätigkeiten" mit 492 Euro sowie "Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien"mit 510 Euro.Methodischer Hinweis:Die Auswertungen zum Weihnachtsgeld basieren auf den Lohn-, Gehalts- undEntgelttarifverträgen, die auch zur regelmäßigen Berechnung der Tarifindizeserfasst werden. Zum Weihnachtsgeld wurden dabei alle zusätzlichenJahressonderzahlungen gerechnet, die im November oder Dezember ausgezahltwerden. In die einzelnen betrachteten Branchen fließen stets mehrereTarifverträge ein, die unterschiedliche Regelungen bezüglich desWeihnachtsgeldes enthalten können. Eine detaillierte Tabelle nach Gebietsstandund Wirtschaftszweigen befinden sich im Themenbereich Tarifverdienste.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Tarifverdienste, Telefon: +49 (0) 611 / 75 43 27 www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell