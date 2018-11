87 % der Tarifbeschäftigten erhalten 2018 Weihnachtsgeld

Wiesbaden (ots) - Knapp 9 von 10 Tarifbeschäftigten in Deutschland(86,8 %) erhalten im Jahr 2018 Weihnachtsgeld. Wie das StatistischeBundesamt (Destatis) weiter mitteilt, beträgt das durchschnittlicheWeihnachtsgeld 2 583 Euro brutto. Das sind 2,3 % mehr als im Vorjahr.Im Durchschnitt liegt das Weihnachtsgeld der Tarifbeschäftigten inWestdeutschland mit 2 595 Euro um 3,8 % höher als in Ostdeutschland(2 499 Euro).Vergleicht man die durchschnittliche Höhe des Weihnachtsgelds nachBranchen, so führen Tarifbeschäftigte im Bereich "Gewinnung von Erdölund Erdgas" im Jahr 2018 das Ranking an. Mit durchschnittlich 5 679Euro liegt das Weihnachtsgeld 4,3 % über dem durchschnittlichenBruttomonatsverdienst, den die Tarifbeschäftigten in dieser Brancheim November erhalten. Danach folgt das Weihnachtsgeld bei denRundfunkveranstaltern mit 5 246 Euro sowie im Bereich "Kokerei undMineralölverarbeitung" mit 4 795 Euro. Das niedrigste Weihnachtsgelderhalten die Tarifbeschäftigten im Bereich "Vermittlung undÜberlassung von Arbeitskräften" mit 316 Euro. In denWirtschaftszweigen "Landwirtschaft, Jagd und damit verbundeneTätigkeiten" (488 Euro) sowie "Wach- und Sicherheitsdienste sowieDetekteien" (501 Euro) wird ebenfalls ein deutlichunterdurchschnittliches Weihnachtsgeld gezahlt.Methodischer Hinweis:Die Auswertungen zum Weihnachtsgeld basieren auf den Lohn-,Gehalts- und Entgelttarifverträgen, die auch zur regelmäßigenBerechnung der Tarifindizes erfasst werden. Zum Weihnachtsgeld wurdendabei alle zusätzlichen Jahressonderzahlungen gerechnet, die imNovember oder Dezember ausgezahlt werden.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte:Tarifverdienste,Telefon: +49 (0) 611 / 75 35 62www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell