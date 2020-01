87. BdB-Wintertagung in Goslar: Neue Ausbildungskampagne und Produktionsthemen im Fokus für 2020 (FOTO)

Berlin (ots) - Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. veranstaltete vom 6.bis 9. Januar 2020 seine alljährige Jahresauftaktveranstaltung traditionsgemäßin Goslar. Rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung zur 87.BdB-Wintertagung. Fachlich und politisch wurden wichtige Entscheidungen für daslaufende Jahr und für die Zukunft des Verbandes gefasst.Im Rahmen der BdB-Mitgliederversammlung stellte die Agentur SALZ aus Berlin dasKonzept für die neue Ausbildungskampagne vor. Mit einer modernen Designidee ineinem unerwarteten Look sollen Videoclips und Social-Media-Posts produziertwerden. Analog dazu werden auch Plakate und Messe-Equipment angefertigt. DieKommunikation soll entsprechend der jungen Zielgruppe vor allem onlinestattfinden.Im erweiterten Hauptausschuss wurde zudem beschlossen, dass man sich zukünftigvermehrt der Kommunikation von Produktionsthemen widmen wird. Dazu zählen dieRahmenbedingungen der Produktion im Spannungsfeld der Nachhaltigkeit, aber auchdie Umsetzung bürokratischer Maßnahmen, wie etwa der EU-Pflanzenpass.Neben Präsidiums- und Hauptausschusssitzungen sowieMitgliedervertreterversammlung fanden rund 20 Fachgremiensitzungen statt. Diezentralen Inhalte in den Gremien waren die FLL-Gütebestimmungen, Pflanzenschutz,die Zukunft der Ausbildungsverordnung, Sortimentsentwicklung und gebietseigeneGehölze, Betriebsvergleich 4.0 und die zukünftige Saatgutverfügbarkeit.Als externer Referent informierte BdB-Verbandsanwalt Matthias Kroll in seinemVortrag "Update Recht und Gesetz 2020" über aktuelle rechtliche Themen fürBaumschulen. Dr. Franz Klebl referierte zum Thema "Die Genschere CRISPR/Cas" undDr. Hartwig Schepker sprach zum Thema "Neues für den modernen Garten: Bewegungim Rhododendron-Sortiment".Zum Abschluss der 87. BdB-Wintertagung 2020 motivierte Keynote-Speaker SaliyaKahawatte anhand seiner bewegten Lebensgeschichte dazu, wie man mitDurchhaltevermögen und Biss sein Leben meistern kann.Pressekontakt:Kerstin KuchmetzkiReferentin fürVerbandskommunikationTel.: 030-240 86 99-24kuchmetzki@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/126784/4488659OTS: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Original-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell