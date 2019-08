85 Prozent der Jugendlichen sparen regelmäßig: Umfrage der Deutschen Bank zum Internationalen Tag der Jugend am 12. August (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Anteil der jungen Sparer steigt / Sparquote junger Menschenweiterhin auf hohem Niveau / Bereitschaft für kontaktloses Bezahlennimmt zuDer Trend zum Sparen ist bei Jugendlichen ungebrochen: Der Anteiljunger Sparer ist im Vergleich zum vergangenen Jahr um 4Prozentpunkte auf 85 Prozent gestiegen (2018: 81 Prozent). Vondurchschnittlich 482 Euro, die Jugendlichen und jungen Erwachsenenmonatlich zur Verfügung stehen, legen sie im Schnitt 141 Euro auf diehohe Kante. Ihre Sparquote liegt damit bei 29 Prozent und weiterhinauf hohem Niveau. Sie ist fast dreimal so hoch wie die der privatenHaushalte in Deutschland, die 2018 bei rund 10 Prozent lag. Zu diesemErgebnis kommt eine repräsentative Online-Umfrage der Deutschen Bankzum Internationalen Tag der Jugend am 12. August unter mehr als 1.000Schülern, Auszubildenden, Studenten und Berufstätigen im Alterzwischen 14 und 25 Jahren. Die Befragung wurde von Ende Juni bisAnfang Juli durchgeführt.Junge Männer sparen mit 159 Euro monatlich im Durchschnittdeutlich mehr als junge Frauen mit 124 Euro. Allerdings verfügenjunge Männer mit durchschnittlich 541 Euro auch über mehr Einkommenals ihre Altersgenossinnen mit 422 Euro.Spareinlage und Tagesgeld sind die beliebtesten SparformenWas die Sparformen betrifft, setzen die jungen Menschen aufBewährtes: Die Spareinlage, also Sparplan oder Sparbuch, nutzen 64Prozent der Befragten. Es folgen das Tagesgeldkonto (29 Prozent) undder Bausparvertrag (17 Prozent). In Aktien und Fonds investieren 12Prozent, wobei Männer nach wie vor risikofreudiger sind als Frauen:Junge Männer entscheiden sich mit 18 Prozent weitaus häufiger als dieweiblichen Befragten (6 Prozent) für eine Geldanlage in Aktien undFonds. Für die Riester-Rente entscheiden sich 5 Prozent der 14- bis25-Jährigen, für eine Lebensversicherung 4 Prozent.Führerschein, Auto, Reise - Jugendliche sparen für konkrete ZieleBei den Sparzielen der Jugendlichen stehen mit 52 Prozent konkreteKonsumwünsche wie etwa Führerschein, Auto oder Reisen an ersterStelle. Interessant: Für junge Frauen stehen die Konsumwünsche (58Prozent) stärker im Fokus als für junge Männer (47 Prozent). 20Prozent der 14- bis 25-Jährigen legen Geld für ihre Ausbildung,Studium oder Praktika zurück, 13 Prozent für die Altersvorsorge. DerAnteil der Männer, die für das Alter sparen, liegt bei 17 Prozent undbei Frauen bei 9 Prozent.Junge Menschen optimistischDie junge Generation blickt zuversichtlich in die Zukunft: 63Prozent gehen davon aus, dass sich ihre finanzielle Lage in denkommenden sechs Monaten verbessern wird. Nur 9 Prozent rechnen miteiner Verschlechterung. Dennoch ist es fast allen Befragten wichtig(91 Prozent), finanzielle Rücklagen zu haben.Mobile Banking weiter auf dem VormarschBei wichtigen finanziellen Fragen setzen die Jugendlichen aufprofessionelle Beratung: Zwei Drittel der Befragten (65 Prozent)vertrauen auf fachkundige Beratung durch Vermögens- und Bankberater.Wenn es dagegen um die Erledigung der täglichen Bankgeschäfte geht,gewinnen das Online- und Mobile-Banking zunehmend an Bedeutung.Für 80 Prozent der jungen Erwachsenen ist es wichtig,Finanzangelegenheiten im Internet erledigen zu können. Bemerkenswertist, dass insbesondere die Nutzung mobiler Geräte zunimmt:Mittlerweile greifen 70 Prozent zum Smartphone oder Tablet, umBankgeschäfte von unterwegs zu erledigen (2018: 63 Prozent).Die hohe Affinität der jungen Menschen zu ihrem Smartphone zeigtsich auch beim Bezahlen: 76 Prozent der Jugendlichen können sichvorstellen, kleinere Beträge beim Einkauf im Supermarkt oder derTankstelle mit dem Smartphone zu begleichen (2018: 71 Prozent).Hierbei sind junge Männer offener für das Bezahlen mit Smartphone (80Prozent) als junge Frauen (73 Prozent).Über die Deutsche BankDie Deutsche Bank bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an -vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatungund Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen desKapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden,mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand undinstitutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führendeBank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerikaund der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.Weitere Informationen erhalten Sie bei:Deutsche Bank AGKontakt für MedienChristiane LorchTel.: 069 910 37881E-Mail: christiane.lorch@db.comOriginal-Content von: Deutsche Bank AG, übermittelt durch news aktuell