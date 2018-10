821 Millionen Menschen weltweit haben nicht genug zu essen

Wiesbaden (ots) - 821 Millionen Menschen weltweit waren nachSchätzungen der Vereinten Nationen im Jahr 2017 chronischunterernährt. Das entsprach 11 % der Weltbevölkerung, wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Welternährungstagsam 16. Oktober mitteilt. Die Zahl der Betroffenen nahm damit dasdritte Jahr in Folge zu.2016 waren weltweit 804 Millionen Menschen unterernährt gewesen,2015 etwas über 784 Millionen. Ihren bisherigen Höhepunkt hatte dieweltweite Zahl der Unterernährten im Jahr 2003 mit 962 Millionenerreicht. Seitdem ging vor allem in Asien die Zahl der hungerndenMenschen zurück.Die Daten stammen aus dem Jahresbericht "The State of FoodSecurity and Nutrition in the World 2017" der Ernährungs- undLandwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) und könnenauf einer Internetseite der FAO zu Food-Security-Indikatorenheruntergeladen werden.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen undFunktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtesunter https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/zdw/2018/GenTable_2018.html zu finden.Weitere Auskünfte:Internationale Statistik, Telefon: +49 (0) 611 / 75 94 94Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell