81 % aller Berufspendlerinnen und -pendler legten 2016 weniger als 25 Kilometer zurück / Höherer Zeitaufwand im ÖPNV im Vergleich zum motorisierten Individualverkehr

Wiesbaden (ots) - Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, legten 81% aller Berufspendlerinnen und -pendler im Jahr 2016 auf ihrem Weg zur Arbeitweniger als 25 Kilometer zurück. Die Wahl des Verkehrsmittels wirkte sich dabeiauf die Pendelzeit aus: Pendlerinnen und -pendler mit einem Pkw oder Kraftrad(motorisierter Individualverkehr) benötigten weniger Zeit für ihren Arbeitswegals diejenigen, die den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzten. Solegten Pendlerinnen und Pendler im motorisierten Individualverkehr Strecken vonunter 25 Kilometern zu 89 % in weniger als 30 Minuten zurück, im ÖPNV gelangdies nur zu 56 %.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse basieren auf der Zusatzerhebung des Mikrozensus 2016. Es wurdennur Personen mit Auskunft zum Pendlerverhalten einbezogen. Personen, die auf demgleichen Grundstück arbeiten und wohnen und solche mit ständig wechselnderArbeitsstätte wurden in der Analyse nicht berücksichtigt.Die vollständige Zahl der Woche sowie weitere Informationen und Funktionen sindim Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.